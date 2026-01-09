La Administración del Seguro Social (SSA) difundió la información del calendario de pago de todos los beneficios en el 2026 y se conoció que un grupo de titulares de la prestación tendrán pagos extra en el mismo mes.

Los pagos comenzaron a emitirse desde el 1 de enero con el ajuste del 2.8% anunciado en octubre del 2025, con motivo del aumento de la inflación y el Costo de Vida (COLA).

Es oficial: estos beneficiarios recibirán pagos extra del Seguro Social

La Administración del Seguro Social (SSA) renovó el sistema de pagos con el comienzo del 2026. Además de entregar los cheques correspondientes a la jubilación, ya se encuentran en marcha otras prestaciones como el Servicio de Ingreso Suplementario (SSI) y Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI).

Los beneficiarios que reciben los cheques de estímulo de SSI gozarán de meses de pago doble. Este dinero se deposita el 1 de cada mes, pero si coincide con días feriados o de fin de semana se adelanta el pago al día hábil previo.

De esta forma, se adelantarán los pagos de los siguientes meses por coincidir con el fin de semana: enero, febrero, marzo y noviembre del 2026.

Las autoridades federales anunciaron las fechas de pago del Seguro Social en el 2026. Fuente: Archivo.

¿Quiénes son elegibles para el beneficio de SSI?

Personas de 65 años o más : adultos mayores con ingresos y recursos económicos limitados.

Adultos con discapacidad : personas con una condición física o mental grave que limita su capacidad para trabajar y que se espera dure al menos un año o provoque la muerte.

Niños con discapacidad : menores de 18 años con una discapacidad severa que afecta sus actividades diarias y cuyos ingresos familiares cumplen los límites exigidos.

Ciudadanos de Estados Unidos : personas nacidas en el país o naturalizadas que cumplen los requisitos médicos y económicos.

Algunos no ciudadanos elegibles : residentes permanentes legales y ciertas categorías migratorias autorizadas por la ley.

Personas con ingresos y bienes limitados: quienes no superan los topes establecidos de ingresos mensuales y recursos económicos.

¿Cuándo se cobra el pago de SSDI del Seguro Social?

Si una persona recibe el beneficio del Seguro Social por Discapacidad, el calendario de pagos funciona de manera diferente. Por lo general, el dinero se deposita el día 3 de cada mes.

En caso de que esa fecha coincida con un fin de semana o un feriado federal, el pago se acredita antes, en el último día hábil previo, que suele ser un viernes.