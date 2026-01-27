Adiós Ley de Alquileres: habrá una nueva “Ley Renta Segura” que cambiará todas las reglas para inquilinos y propietarios (foto: archivo).

Una nueva disposición en Maryland marca un punto de inflexión en las leyes de alquileres en Estados Unidos. Se trata de los proyectos HB 693 y SB 958, que introducen el principio de desalojo con causa justificada y limitan la posibilidad de expulsar a un inquilino sin un motivo legal concreto.

Esta reforma se inscribe dentro de una tendencia que ya se observa en otros estados del país, donde las normas de arrendamiento se vuelven más estrictas y el desalojo deja de ser una herramienta automática para los propietarios.

Adiós a la Ley de Alquileres: se elimina el desalojo y los inquilinos pueden permanecer más tiempo en la vivienda

La disposición impulsada en Maryland habilita la aplicación de leyes de causa justificada para desalojar a un inquilino. Esto significa que el vencimiento del contrato ya no es suficiente para exigir que una persona abandone la vivienda.

Para iniciar un desalojo, el propietario debe demostrar un motivo legal concreto. De lo contrario, el inquilino tiene derecho a continuar ocupando el inmueble bajo las condiciones establecidas por la ley.

Este tipo de regulación busca evitar desalojos arbitrarios y reducir la pérdida de vivienda por decisiones unilaterales del dueño del inmueble.

Nueva ley de alquileres en Maryland protege a los inquilinos de desalojos arbitrarios. Fuente: Archivo.

Los nuevos derechos de los inquilinos con la nueva ley

Con la implementación de las leyes de causa justificada, los inquilinos obtienen nuevas protecciones que refuerzan su estabilidad habitacional.

Derecho a permanecer en la vivienda aunque el contrato haya vencido si no existe una causa legal de desalojo.

Derecho a no ser desalojados por decisión unilateral del propietario .

Derecho a un proceso de desalojo más largo y con mayores requisitos legales.

Derecho a recibir notificaciones con plazos más amplios.

Derecho a impugnar desalojos considerados arbitrarios o injustificados.

Estas garantías reducen la incertidumbre y limitan los desalojos vinculados a aumentos de alquiler o cambios de estrategia del propietario.

¿Cuándo el desalojo está justificado?

Con la aplicación del sistema de causa justificada, un desalojo solo puede llevarse adelante si se acredita un incumplimiento concreto del inquilino. Entre las situaciones que suelen considerarse válidas se encuentran.