Estos son los 10 fugitivos más buscados por el FBI: quiénes son y cuánto pagan de recompensa en EE. UU. (Imagen ilustrativa generada con Chat GPT)

En un contexto de amenazas persistentes a la seguridad internacional e investigaciones abiertas que se extienden por décadas, el Federal Bureau of Investigation (FBI) mantiene activa su lista de terroristas más buscados, integrada por personas acusadas de delitos federales en Estados Unidos vinculados a atentados, financiamiento del terrorismo y apoyo logístico a organizaciones extremistas.

La nómina se actualiza de manera permanente y refleja causas que, en algunos casos, se remontan a hechos emblemáticos como los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Según explica el sitio oficial del FBI, los cargos consignados en cada aviso de búsqueda habilitan la detención y comparecencia ante la justicia de los acusados. Además, las autoridades advierten que pueden sumarse nuevas imputaciones a medida que avanzan investigaciones relacionadas con otros episodios terroristas.

Cómo funciona la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

La persecución de estos prófugos cuenta con apoyo internacional. El programa Recompensas por la Justicia, administrado por la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU., ofrece incentivos económicos por información que conduzca a arrestos o condenas.

Estos son los 10 fugitivos más buscados por el FBI: quiénes son y cuánto pagan de recompensa en EE. UU. (Fuente: Archivo)

El FBI subraya que cualquier dato verificado puede resultar determinante y canaliza los aportes a través de sus plataformas oficiales.

Lista oficial de los fugitivos más buscados por el FBI

De acuerdo con la información pública del FBI, la lista actual reúne estos nombres:

Muhammad Ahmed Al‑Munawar

Muhammad Abdullah Khalil Hussain Ar‑Rahayyal

Jamal Said Abdul Rahim

Abdul Rahman Yasin

Jehad Serwan Mostafa

Husayn Muhammad Al‑Umari

Abdelkarim Hussein Mohamed Al‑Nasser

Wadoud Muhammad Hafiz Al‑Turki

Ahlam Ahmad Al‑Tamimi

Abd Al Aziz Awda

Ali Saed Bin Ali El‑Hoorie

Jaber A. Elbaneh

Ibrahim Salih Mohammed Al‑Yacoub

Mohammed Ali Hamadei

Saif Al‑Adel

Raddulan Sahiron

Hasan Izz‑al‑Din

Sajid Mir

Ali Atwa

Liban Haji Mohamed

Ahmad Ibrahim Al‑Mughassil

Ahmad Abusamara

Qué implica estar en la lista

El FBI remarca que la inclusión en la lista no implica condena, sino acusaciones formales respaldadas por órdenes judiciales. También invita al público a consultar los perfiles individuales —con fotografías, descripciones y recompensas— en su portal oficial, donde es posible filtrar por año y ordenar por los casos más recientes.