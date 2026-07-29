Hervir cáscaras de mandarina, naranja y canela es un truco sencillo de poner en práctica e ideal para los amantes de aromatizar sus espacios de manera natural.

Además de darle una segunda vida a las cascaras de los cítricos, este método permite brindar a la casa un aroma fresco sin necesidad de recurrir a aerosoles.

Hervir cáscaras de mandarina, naranja y canela: para qué funciona este truco

Cuando las cáscaras cítricas se hierven junto con ramas de canela, liberan aceites esenciales y compuestos aromáticos.

Este vapor puede perfumar los diferentes ambientes y neutralizar olores intensos en minutos. El consejo es mantener abiertas las puertas de los ambientes para que el aroma abarque la totalidad del hogar.

Es una mezcla ideal para perfumar los ambientes de manera natural.

Cómo preparar esta mezcla

Para ponerla en práctica, las cáscaras cítricas deben colocarse en una olla con una o dos ramas de canela y agua suficiente para cubrirlas. Luego debe llevarse a ebullición para, una vez que hierva, reducir el fuego y continuar a temperatura baja unos minutos.

Cuándo recomiendan aplicar este truco casero

Este truco puede aplicarse idealmente

Después de cocinar comidas que dejaron olores intensos

Antes de recibir invitados

Durante los meses de frío para crear un ambiente cálido

Después de realizar una limpieza general