Un asombroso y nuevo descubrimiento relacionado con el legendario Faro de Alejandría, una de las siete maravillas del Mundo Antiguo, logró completar nuevos capítulos de su historia: rescataron 22 bloques monumentales que permanecieron sumergidos durante más de 1,600 años bajo el mar Mediterráneo. Este hallazgo supone un avance clave para la reconstrucción de una de las obras más impresionantes de la antigüedad, que había quedado en ruinas durante siglos. A comienzos del siglo III a.C este faro alcanzaba unos 100 metros de altura y su función era guiar a los navegantes del Mediterráneo. Tras siglos de deterioro, el monumento fue abandonado en 1,303 y quedó en ruinas, aunque posteriormente muchas de sus piedras se reutilizaron para construir la fortaleza de Qaitbay. En ese marco y a 30 años de los primeros hallazgos sumergidos del faro, una misión conjunta entre franceses y egipcios logró recuperar algunos de los elementos más imponentes hasta el momento. Los investigadores extrajeron diversos bloques de gran valor histórico y también arquitectónico, entre ellos Estos hallazgos forman parte del programa PHAROS, que tiene como objetivo crear un nuevo faro digital que imite a este ícono. El equipo, liderado por la arqueóloga Isabelle Hairy del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) analizará y escaneará de forma tridimensional cada bloque. Se buscará crear una pieza idéntica pero digitalizada que permita reconstruir su estructura y conocer detalles de su historia que hasta el momento permanecen como incógnitas, fomentando a que nuevas generaciones conozcan esta construcción.