La preocupación por la calidad de los alimentos vuelve a estar en el centro de la escena. Un informe del Grupo de Trabajo Ambiental (EWG), una organización internacional de defensa de la salud, reveló cuáles son los productos con mayor presencia de pesticidas, y sorprendió al ubicar a una verdura entre los alimentos más contaminados del mundo. El famoso informe de EWG conocido como los “Doce Alimentos Más Contaminados” (Dirty Dozen) analiza frutas y verduras en base a la cantidad de residuos químicos detectados. Los resultados arrojaron que las espinacas encabezan la lista debido a la alta presencia de residuos de pesticidas, incluso después de ser lavadas. Algunos vegetales, como las espinacas, son más propensos a acumular pesticidas por: La exposición prolongada a pesticidas puede estar asociada a: