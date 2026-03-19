El dolor lumbar, también conocido como lumbalgia, es uno de los problemas más comunes en adultos y puede afectar la calidad de vida, el trabajo y hasta el descanso. Sin embargo, especialistas coinciden en que mantenerse activo y elegir bien el tipo de ejercicio es clave para aliviar el dolor y prevenir recaídas. De acuerdo a información del sitio especializado Columna, no todos los deportes impactan igual sobre la espalda: algunos ayudan a fortalecerla y otros pueden empeorar el cuadro. Uno de los puntos centrales para reducir el dolor es fortalecer la musculatura y mejorar la postura. En ese sentido, hay disciplinas especialmente recomendadas: Además, expertos remarcan que no hay que dejar de moverse, incluso con dolor leve, ya que la inactividad puede empeorar la rigidez y prolongar la recuperación Algunas rutinas básicas pueden marcar la diferencia en pocos minutos al día: Estos movimientos ayudan a reducir la presión sobre la columna y mejorar la movilidad Así como hay ejercicios recomendados, también existen actividades que pueden generar sobrecarga si no se realizan correctamente: Esto no significa que estén prohibidos, sino que deben practicarse con control, técnica adecuada y fortalecimiento previo. Los especialistas coinciden en que el secreto no está en la intensidad, sino en la regularidad. Actividades como yoga, natación o pilates pueden combinarse en una rutina progresiva para mantener la espalda saludable a largo plazo La lumbalgia no siempre requiere reposo absoluto. Por el contrario, el movimiento controlado, el fortalecimiento muscular y una buena postura son las herramientas más efectivas para aliviar el dolor y evitar que vuelva a aparecer.