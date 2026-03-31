Estados Unidos presentó nuevos billetes de dólar que comenzarán a circular en los próximos meses, con un cambio inédito en su diseño: por primera vez, llevarán la firma de un presidente en funciones, Donald Trump. La medida forma parte de las actualizaciones oficiales previstas por el Departamento del Tesoro en el marco del aniversario 250 de la independencia del país. Según confirmaron autoridades, los nuevos ejemplares de la moneda estadounidense no modificarán su estructura visual general, pero sí incorporarán cambios simbólicos relevantes. El principal impacto será en la firma que aparece en el papel moneda, lo que marca un giro histórico en una tradición que se mantiene desde el siglo XIX. Los nuevos billetes de dólar mantendrán el mismo diseño en cuanto a imágenes, colores y medidas de seguridad. Sin embargo, incluirán una modificación clave: Este ajuste rompe con una tradición vigente desde 1861, cuando comenzaron a emitirse los primeros billetes federales. La última firma de un tesorero en circulación será la de Lynn Malerba, cerrando más de 160 años de continuidad institucional. Los nuevos billetes de dólar comenzarán a imprimirse en junio, inicialmente en denominaciones de 100 dólares. Luego, el proceso se extenderá al resto de los valores en los meses siguientes, según el cronograma oficial. Aunque la producción arranca en verano, la llegada a los bancos puede demorar varias semanas. Esto significa que convivirán durante un tiempo con billetes anteriores que aún siguen siendo válidos, incluidos los que tienen las firmas de Janet Yellen y otros funcionarios.