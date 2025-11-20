La Oficina Geológica local ha reportado el descubrimiento de un yacimiento sin precedentes en la provincia central china de Hunan, que alberga reservas que superan las 1000 toneladas de oro.

Este hallazgo, realizado en el campo aurífero Wangu, se localiza en el condado de Pingjiang, a profundidades que oscilan entre los 2000 y 3000 metros.

El yacimiento contiene más de 40 vetas de oro, lo que lo convierte en uno de los caudales más significativos descubiertos en la historia reciente, y pertenece en su totalidad a China.

Un descubrimiento monumental: la fascinante historia detrás del oro hallado

Chen Rulin, experto en prospección de minerales, subrayó la calidad del oro encontrado y su relevancia estratégica para la industria minera, según reportó la agencia estatal Xinhua.

Según los análisis preliminares, se han identificado 300 toneladas de oro a una profundidad de 2000 metros, mientras que las reservas estimadas a mayor profundidad alcanzan las 1000 toneladas, valuadas en 600.000 millones de yuanes (aproximadamente 83.000 millones de dólares, 79.000 millones de euros).

Asimismo, algunos núcleos de roca perforados mostraron oro visible, con concentraciones de hasta 138 gramos por tonelada de mineral.

Se identificaron 300 toneladas de oro. Fuente: archivo.

Descubrimiento de toneladas de oro: un gran orgullo para China

Considerado uno de los mayores depósitos encontrados en el país en los últimos años, este descubrimiento refuerza las reservas nacionales de oro y podría impactar de manera positiva en la capacidad de China para garantizar el suministro de este mineral estratégico.

Según se detalla en el comunicado oficial, el yacimiento fue identificado mediante tecnologías avanzadas de prospección, como el modelado geológico 3D, que permitió localizar las vetas auríferas con gran precisión.

En esta línea, en marzo del 2023, un gran yacimiento de oro con casi 50 toneladas del metal precioso fue descubierto en la provincia oriental china de Shandong.

Liu Yongjun, subdirector de la Oficina Geológica de Hunan, destacó que se han detectado indicios de oro en áreas periféricas del sitio, lo que abre perspectivas para futuros hallazgos en la región.

En los últimos años, el aumento de la clase media china y el deseo de muchos de sus ciudadanos de comprar lingotes de oro como una medida para proteger el valor de su dinero ante la volatilidad macroeconómica global ha impulsado una fuerte demanda de China por este mineral.

Por su parte, el consumo de oro en China aumentó un 8,78% interanual hasta las 1.089,69 toneladas, según el mismo organismo.

China produjo 375,16 toneladas métricas de oro en 2023, 3,12 más que el año anterior, lo que supone una subida interanual del 0,84%, informó el pasado enero la Asociación del Oro del país asiático.

Con información de EFE