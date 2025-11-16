En el actual contexto internacional, el mundo enfrenta un escenario de inestabilidad creciente, caracterizado por guerras activas, disputas territoriales y una acelerada carrera armamentista que involucra a las principales potencias globales.

En este marco, una figura destacada de las fuerzas armadas rusas ha amenazado con atacar a un país occidental significativo, lo que ha generado una creciente preocupación a nivel mundial.

Rusia lanza una advertencia: este sería su“primer objetivo” en una posible Tercera Guerra Mundial

Las declaraciones de Plotnikov reflejan el creciente clima de tensión entre Moscú y las potencias occidentales.

Fuente: Shutterstock.

En sus palabras, el Reino Unido no solo brindó un apoyo militar clave a Kiev mediante el suministro de armas, inteligencia y entrenamiento de tropas, sino que también promovió sanciones económicas que afectaron de forma directa a la economía rusa.

El general de división retirado ruso Nikolay Plotnikov encendió las alarmas en la arena internacional al declarar que el Reino Unido debería convertirse en el principal objetivo de Rusia en caso de una Tercera Guerra Mundial.

Según el exmilitar, Londres desempeñó un papel decisivo en frustrar la invasión rusa a Ucrania, iniciada por el presidente Vladimir Putin en febrero de 2022.

La inquietante amenaza rusa que activa las alarmas globales

La advertencia de Plotnikov se produce en un contexto de creciente inestabilidad global, donde la OTAN ha reforzado su presencia en Europa del Este y Rusia ha intensificado su retórica contra Occidente. Para analistas internacionales, estas declaraciones buscan fortalecer la narrativa de confrontación y elevar la presión psicológica sobre los aliados europeos de Ucrania.

Aunque las declaraciones de Plotnikov no representan una postura oficial del Kremlin, sí reflejan la retórica que circula entre sectores militares y políticos rusos.

Apuntar directamente contra el Reino Unido como “primer objetivo” en un eventual conflicto global implica un mensaje simbólico hacia uno de los socios más cercanos de Estados Unidos en Europa.