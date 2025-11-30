Dormir bien dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad urgente. Y ahora, un nuevo análisis internacional acaba de poner el foco en una práctica que, según la evidencia, supera ampliamente a las rutinas tradicionales para mejorar la calidad del sueño.

La conclusión sorprende incluso a los especialistas: existe un tipo de entrenamiento capaz de ofrecer resultados rápidos, constantes y accesibles para casi cualquier persona.

El ejercicio que recomiendan los expertos para conciliar el sueño en minutos

Investigadores de la Harbin Sport University analizaron datos de más de 2.500 personas con trastornos del sueño en diferentes países y edades. Revisaron 30 ensayos clínicos aleatorizados, compararon rutinas aeróbicas, ejercicios de fuerza, caminatas, prácticas orientales y entrenamientos mixtos. Pero una disciplina destacó de manera contundente.

El yoga ayuda a conciliar el sueño. Fuente: Freepik.

Los científicos descubrieron que el yoga de alta intensidad, realizado dos veces por semana y en sesiones inferiores a 30 minutos, produjo la mayor mejora en el descanso nocturno. La consistencia de los resultados, independientemente del grupo etario o nivel físico, llamó la atención de los autores.

¿Por qué este tipo de yoga funciona mejor que caminar o hacer fuerza?

El análisis contrastó esta práctica con otras actividades muy recomendadas, como caminar, que quedó en segundo lugar, y los ejercicios de resistencia, cuyos beneficios se observaron recién después de ocho a diez semanas.

Sin embargo, la eficacia del yoga intenso fue más veloz y profunda.

Los investigadores proponen varias razones: