El gobierno uruguayo aceptó la invitación de Japón para que el presidente Yamandú Orsi haga una visita oficial a ese país. La invitación fue realizada por el ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón, Horii Iwao, quien quien estuvo de visita en Uruguay.

Si bien todavía no tiene fecha, se espera que el viaje se concrete este año. El ministro japonés se reunió con la vicepresidenta Carolina Cosse, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, la ministra interina del Interior, Gabriela Valverde, y el ministro interino de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba. Además, el ministro japonés almorzó con el canciller Mario Lubetkin en Punta del Este.

“Coincidimos en la necesidad de garantizar el pleno respeto a las normas del derecho internacional”, explicó Cosse tras reunirse con Iwao en el Palacio Legislativo.

Recibí en el Parlamento a Horii Iwao, ministro de Asuntos Exteriores de Japón, con quien conversamos sobre la importancia de seguir fortaleciendo los vínculos entre ambas naciones.



Coincidimos en la necesidad de garantizar el pleno respeto a las normas del derecho internacional.… pic.twitter.com/g1XUGqcrpA — Carolina Cosse (@CosseCarolina) January 9, 2026

Durante su visita, Iwao también se reunió con representantes de la comunidad de inmigrantes y descendientes japoneses, empresas japonesas radicadas en Uruguay y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

El jerarca japonés anunció que Uruguay será beneficiario de un fondo de cooperación superior al millón de dólares, destinado a apoyar trabajos de mejora en materia de seguridad pública.

El viaje a China

Esta visita se suma a la primera misión oficial de Orsi a China, el principal destino de las colocaciones de productos uruguayos y es un actor internacional fundamental en la balanza comercial.

Este viaje se llevará a cabo entre el 3 y el 7 de febrero de 2026 y tendrá como principales escenarios a las ciudades de Beijing y Shanghai.

Las actividades centrales de la delegación empresarial se desarrollarán los días 3 y 4 en Beijing, y los días 5 y 6 en Shanghai, donde se prevé una agenda orientada al fortalecimiento de los vínculos comerciales, la identificación de oportunidades de negocio y la promoción de la oferta exportable y de inversión de Uruguay.

Orsi encabezará desde esta misión comercial en la que ya se anotaron muchos exportadores uruguayos. Además, no se descarta la presencia de empresarios argentinos, debido a que en los últimos días se produjeron múltiples consultas desde la vecina orilla para integrar esta comitiva, explicaron a El Cronista fuentes oficiales.

La comitiva oficial estará integrada por el canciller Lubetkin, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, el nuevo secretario de Ciencia y Tecnología, David González, el presidente del Banco República, Álvaro García. También irán los intendentes Nicolás Olivera (Paysandú), Francisco Legnani (Canelones) y Carlos Albisu (Salto).