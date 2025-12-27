El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, adelantó que las jubilaciones y pensiones del año que viene pueden llegar a superar la inflación y quedarían en un aumento del entorno del 6%.

Castillo señaló que tanto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como el Banco de Previsión Social (BPS) esperan a que finalicen las rondas de negociación colectiva a finales de este año.

“Ahí se hace la cuenta en torno a cómo influyó el índice medio de salarios (IMS) y, a partir de ese valor que da el IMS, es el ajuste que tienen el sector de los jubilados y pensionistas”, dijo el ministro en declaraciones a Canal 4.

Hasta el momento, más del 85% de las mesas llegaron a acuerdos en los Consejos de Salarios, mientras que en los sectores como supermercados y el puerto, el conflicto continúa. Hasta ahora han primado los acuerdos entre las partes y vienen cerrando dentro de los lineamientos, destacaron las autoridades del Ministerio de Trabajo.

Castillo adelantó que en los próximos días se podrá confirmar si el aumento para jubilados y pensionistas será del 6%, luego de que terminen las rondas de negociación.

Además, indicó que el incremento seguramente serán por encima de la inflación que, entre enero y noviembre, acumuló un 3,74% acorde a lo publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).