La empresa estatal de agua potable comunicó que se reunió con el Instituto Uruguayo de Meteorología y la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente por el escenario de déficit hídrico.

“Se resolvió activar medidas de preparación del sistema de abastecimiento de agua potable, así como emitir recomendaciones a la población para el uso responsable del agua, con el objetivo de preservar y maximizar las reservas disponibles”, indica un comunicado de la estatal, en el marco del Protocolo Nacional de Sequías y del Protocolo Específico de Sequías.

Ante la situación, fortalecieron el “monitoreo de los recursos hídricos y las reservas, la evaluación permanente del estado del sistema, la adecuación de la gestión operativa y la preparación de infraestructuras de emergencia”.

“El desarrollo de estudios previos, el trabajo coordinado entre las instituciones y la toma de decisiones tempranas permiten una gestión adecuada del recurso hídrico y una mejor capacidad de respuesta ante escenarios de déficit hídrico”, sostiene el comunicado.

Por este motivo, OSE exhortó a la población a“no utilizar agua de manguera para el lavado de fachadas, patios, calles y veredas, utilizar el agua de forma racional en el lavado de vehículos, realizar riegos de jardines de manera eficiente y moderada, uso moderado de lavarropas y lavavajillas y minimizar el llenado de piscinas”.