En esta noticia “Obsesión por el petróleo”

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA), así como diferentes sectores que integran la fuerza política del gobierno, condenaron los bombardeos que incluyeron la captura del líder chavista, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

“Nuestra fuerza política repudia esta agresión que constituye una amenaza para la paz en toda nuestra región”, afirmó el FA, a través de un comunicado oficial en el que también se solidarizaron con “el pueblo de Venezuela ante este hecho que constituye un antes y un después” en América Latina.

“La invasión a Venezuela es violatoria del Derecho Internacional y el sistema multilateral que los países se dieron para garantizar la paz. El objetivo de la fuerza agresora es disponer de los recursos estratégicos con los que cuenta nuestro país hermano”, sostuvo la coalición de centroizquierda.

Por su parte, el PIT CNT repudió “la agresión imperialista de Estados Unidos a Venezuela” y expresó su “solidaridad con el pueblo venezolano”: “¡Fuera yankees de América Latina”, expresó.

La central obrera advirtió además que la escalada bélica “pone en serio riesgo la paz regional”, amenaza la estabilidad de América Latina y el Caribe y compromete la vida de millones de personas.

En ese sentido, afirmó que la agresión responde a “una política histórica de intervención imperialista cuyo objetivo es el control de los recursos estratégicos del pueblo venezolano, especialmente el petróleo y los minerales”.

El FA y el PIT CNT convocaron a una manifestación que se realizó en la tarde de ayer sábado “en contra de la invasión a Venezuela” que comenzó en la plaza Libertad, en el kilómetro cero de Montevideo.

“Obsesión por el petróleo”

Los diferentes sectores que integran el Frente Amplio también manifestaron su posición ante la intervención militar en Venezuela. El Movimiento de Participación Popular (MPP) -sector mayoritario dentro de la fuerza política de gobierno y al que pertenece el presidente, Yamandú Orsi- condenó los ataques y aseguró que “el gobierno de los Estados Unidos de América, liderado por el presidente Donald Trump, ha cruzado un límite inaceptable, trayendo la guerra a suelo sudamericano”.

“Repudiamos enfáticamente estas acciones y condenamos, una vez más, la imposición por la fuerza y derramamiento de sangre llevado a cabo por los EEUU, violando todo derecho internacional, y amenazando gravemente la paz y la soberanía de nuestro continente”, afirmó el MPP a través de un comunicado.

“La obsesión por hacerse del petróleo de Venezuela, se expresa hoy con bombas”, señaló el sector de Orsi que hizo “un llamamiento a todos los partidos políticos a condenar esta incursión militar a un país latinoamericano”.

La vicepresidenta Carolina Cosse aseguró que “Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas” y para ello citó parte del comunicado oficial de la Cancillería uruguaya sobre la intervención de Estados Unidos.

Otro sector del FA que repudió la “agresión militar” estadounidense fue Seregnistas, que rechazó “el retorno a la peor historia de nuestra región”. El Partido Comunista de Uruguay (PCU) también condenó “el ataque de Estados Unidos que viola toda la legislación internacional y desata una guerra en nuestro continente, el único en todo el mundo que no las tenía”.