El próximo jueves 5 de febrero se cumplirán 55 años del acto fundacional del Frente Amplio (FA). A diferencia de los últimos dos años, en los que el lugar de celebración elegido por esa fuerza política fue en el balneario La Paloma, en el departamento de Rocha, en esta oportunidad el acto central se desarrollará en Juan Lacaze, un histórico bastión frenteamplista en Colonia.

Bajo la consigna “Antiimperialismo y solidaridad. Ayer y hoy”, la convocatoria es para el sábado 7 a partir de las 17.30 horas en el Espacio Público Integrador, ubicado en el centro de la ciudad de Juan Lacaze. El discurso principal estará a cargo del presidente del FA, Fernando Pereira.

Este será el primer acto aniversario del FA en su segunda etapa como gobierno tras la asunción de Yamandú Orsi en marzo del año pasado. En 2024 en La Paloma el acto recibió a los entonces precandidatos frenteamplistas Carolina Cosse, Mario Bergara, Andrés Lima y Orsi.

En filas del FA se adelantó que en el acto se hará especial énfasis en los logros del primer año de gobierno, como la aprobación del presupuesto quinquenal y las políticas públicas que se han puesto en marcha en favor de “los más débiles”. Además, la idea de la dirigencia frenteamplista es convocar a los militantes a “que salgan a defender al gobierno”.