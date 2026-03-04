Los líderes del Partido Nacional, Colorado e Independiente, integrantes de la Coalición Republicana, cerraron este martes su segundo encuentro con un mensaje conjunto: el gobierno debe responder con urgencia en seguridad pública, economía y abastecimiento de agua. La reunión, que reunió a Álvaro Delgado (PN), Andrés Ojeda (PC) y Pablo Mieres (PI), sirvió para poner en común inquietudes y coordinar pasos políticos frente a decisiones del Ejecutivo. La seguridad fue el eje principal del encuentro. Andrés Ojeda, secretario general del Partido Colorado, cargó contra lo que definió como “la inacción” del gobierno y la ausencia de un sentido de urgencia para implementar medidas concretas. Desde la oposición reclamaron conocer de inmediato el plan de seguridad pública y el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal; además exigieron presupuesto adicional para la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial y pidieron que se cumpliera la promesa de campaña de incorporar 2.000 nuevos efectivos. En la agenda económica, Álvaro Delgado alertó sobre un panorama internacional complejo que, dijo, agrava la situación doméstica: cierre de empresas, desaceleración, pérdida de empleo y dudas sobre la competitividad ante la entrada en vigencia del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Delgado planteó que, por hechos, las políticas económicas del gobierno están corrigiéndose hacia un mayor gasto, lo que para la coalición representa un riesgo para la estabilidad y el empleo. A su vez, instó a aprovechar las oportunidades comerciales emergentes derivadas de la apertura internacional. El abastecimiento de agua potable acumuló la trilogía de preocupaciones. Pablo Mieres calificó de error la decisión del gobierno de dejar sin efecto el proyecto Neptuno y sostuvo que las obras anunciadas —una nueva potabilizadora en Aguas Corrientes y la represa de Casupá— no alcanzarán para garantizar suministro seguro frente al riesgo de sequía. Mieres advirtió sobre el costo fiscal y técnico de la decisión y la definió como un “capricho” que obliga a la oposición a pedir la revisión del rumbo adoptado. Como paso concreto, la Coalición Republicana resolvió enviar una carta firmada por los tres partidos al presidente Yamandú Orsi para solicitar la reconsideración de decisiones y la presentación de proyectos y presupuestos que den respuestas claras a las tres áreas señaladas. Además, anunciaron que desde el Parlamento monitorearán y, si corresponde, impulsarán iniciativas para corregir lo que consideran omisiones urgentes del Ejecutivo. En su conclusión, los dirigentes destacaron la necesidad de articular una oposición alineada y propositiva: reclamar información y presupuesto sin renunciar a propuestas alternativas. La carta a Orsi marca el inicio de una etapa de mayor presión política sobre temas sensibles para la ciudadanía, con el objetivo de forzar definiciones que, según la Coalición, el país necesita con premura.