Un 34% de los uruguayos manifiesta que le interesa “poco” la política y un 30% que no le interesa “nada”, mientras que un 22% señala que le interesa “bastante” y un 13% “mucho”. El restante 1% respondió no saber o no contestó, según la encuesta. Los hombres aparecen un poco más interesados que las mujeres. Entre los varones, el interés alto -si se suman las respuestas “mucho” y “bastante”- llega al 38%, frente a un 32% entre las mujeres. En el otro extremo, el desinterés total (es decir “nada”) alcanza el 33% entre las mujeres y al 27% entre los hombres, señala el trabajo de la consultora difundido en Canal 10. El interés alto por la política crece a medida que aumenta la edad. Entre los jóvenes de 18 a 29 años es de 27% y sube a 39% entre las personas de 65 años o más. Sin embargo, el porcentaje de quienes afirman no interesarse “nada” por la política se mantiene relativamente estable en todas las edades. El factor que muestra el contraste más fuerte es el nivel socioeconómico. Entre los estratos medio-altos y altos, el interés por la política (“mucho” más “bastante”) alcanza al 50% y el desinterés absoluto es de 17%. En tanto, entre los sectores de nivel socioeconómico bajo, solo el 18% manifiesta interés, mientras que el 47% declara que la política no le interesa “nada”. El informe advierte que, si bien durante 2025 se observó una caída del interés político en comparación con 2024, este descenso debe ser interpretado en un contexto particular. El año 2024 había sido el de mayor interés registrado en lo que va del siglo, con un 40% de respuestas en los niveles “mucho” y “bastante”, en medio de elecciones nacionales y un plebiscito.