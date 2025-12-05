El gobierno resolvió la suba del boleto suburbano a menos del 1%, exactamente a un 0,478% más, lo que rige desde las 00:00 del sábado de este 6 de diciembre.

De esta forma, el boleto base, que abarca de 0 a 32 kilómetros, pasa de $ 104 a $ 105, según establece un decreto publicado por Presidencia de la República.

En el documento se aclarar que el aumento es por ajuste en función de distintos costos, como mano de obra, y también se modifica el precio por utilizar los andenes de la Terminal de Río Branco, que pasa a 127,543 pesos.