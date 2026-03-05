Las ventas de bienes al exterior totalizaron 1.025 millones de dólares en febrero de este año, lo que representó un aumento interanual de 9%, de acuerdo con los últimos datos del Instituto Uruguay XXI. En el acumulado de 2026 las exportaciones de bienes -incluidas las zonas francas- totalizaron 1.989 millones de dólares, lo que representa un crecimiento respecto a enero-febrero de 2025 del 8%. Este crecimiento se debe al impulso de la carne bovina, la celulosa y los concentrados de bebidas. El informe destaca la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, que se posiciona como una plataforma clave para diversificar mercados en el sudeste asiático. “Se identifica una capacidad competitiva inmediata para Uruguay, destacando un potencial de expansión de 7 millones de dólares en el sector de carne bovina deshuesada congelada y nuevas oportunidades en nichos de alto valor como aceites esenciales y piedras semipreciosas”, señala el informe. La carne bovina a la cabeza La carne bovina se ubicó como principal producto de exportación con 239 millones de dólares, lo que significa un crecimiento interanual de 6% y una participación de 23% en las exportaciones totales. La celulosa se posicionó como el segundo producto más exportado del mes, con colocaciones por 134 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 4%. En tercer lugar se ubicaron los concentrados de bebidas con colocaciones por 77 millones de dólares, lo que representó un aumento interanual de 20% y una participación de 8% en las exportaciones totales de bienes. Los productos lácteos se ubicaron cuarto lugar con ventas por 52 millones de dólares, lo que representa una caída interanual del 28% que está vinculada al desempeño de sus dos mercados principales: Brasil y Argelia. China sigue siendo el principal mercado con ventas por 168 millones de dólares, que representan un aumento de 4% interanual y el 16% en las exportaciones del mes. La carne bovina fue el producto que más relevancia tuvo en las colocaciones al gigante asiático con un 41% del total. Brasil se ubicó como el segundo destino de exportación, con colocaciones por 163 millones de dólares, lo que significa un aumento de 5% interanual y una participación de 16% en el total. La Unión Europea se posicionó como el tercer destino de exportación en febrero de este año, con ventas totales por 135 millones de dólares. Esto representó una participación del 13% en las exportaciones totales de bienes del mes. Estados Unidos fue el cuarto destino de exportación durante febrero, con ventas por 126 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 13% y una participación del 12% sobre el total exportado.