El Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó los datos del Índice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera (Ivfim) del mes de noviembre pasado. El sector registró una variación de -0,002% con respecto al mismo mes de 2024, cuando la variación llegó al 5,7% frente a igual mes de 2023.

La baja más importante fue la producción de pasta de celulosa, vinculado a la parada de mantenimiento de la planta de Montes del Plata en Punta Pereira, en Colonia, que provocó una caída del 14%, con una incidencia negativa de 1,8 puntos porcentuales.

El informe señala que también disminuyó la producción de caucho y plástico, con una baja del 12,3%, al tiempo que los productos derivados del metal bajaron un 17,1%.

Como contrapartida, la producción de los productos farmacéuticos experimentó un incremento del 13,5% y también mostró un crecimiento del 15,1% la refinería de petróleo de La Teja y la elaboración de bebidas que subió un 11,6%.