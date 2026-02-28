El Grupo Vierci concretó este viernes la adquisición del 100% del paquete accionario de las empresas que integran GDN Uruguay —Supermercados Ta‑Ta, farmacias San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy— tras la autorización otorgada por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec) del Ministerio de Economía y Finanzas. Con la aprobación regulatoria culmina el proceso iniciado tras la firma del acuerdo vinculante entre las partes, conforme a la normativa vigente. Según el comunicado conjunto, la operación no implicará cambios operativos inmediatos: las compañías continuarán atendiendo con normalidad a clientes y proveedores, manteniendo la identidad de sus marcas y la estructura de sus equipos. Juan Vierci, director del Grupo Vierci, destacó que la compra “reafirma nuestra confianza en el Uruguay, su sólida economía y las garantías para la inversión”, y valoró “al equipo humano que sostiene día a día estas marcas”. Por su parte, Francisco de Narváez, presidente de GDN, celebró la continuidad del proyecto y agradeció a quienes formaron parte del desarrollo de la compañía durante 70 años. El conglomerado adquirido cuenta con 180 puntos de venta distribuidos en los 19 departamentos, una red de e‑commerce, un centro de distribución considerado modelo a nivel nacional y cerca de 5.000 colaboradores que atienden a unos 150.000 clientes diariamente. El comunicado subraya valores institucionales como inclusión, innovación y formación profesional. La operación, según los voceros, se orienta a “fortalecer su desarrollo dentro de un marco de estabilidad institucional” y a preservar la propuesta de valor de las marcas en el mercado uruguayo. Fuentes del sector señalaron que la transición será observada tanto por proveedores como por competidores frente a posibles cambios comerciales y logísticos. Coprodec aprobó la transacción tras analizar los efectos sobre la competencia en los distintos segmentos en los que operan las marcas. Desde el Ministerio no trascendieron condiciones específicas de la autorización, más allá de la conformidad regulatoria anunciada.