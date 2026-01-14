La venta de autos eléctricos tuvo un fuerte crecimiento durante 2025 cuando se comercializaron 14.387 vehículos eléctricos, entre automóviles, utilitarios deportivos y utilitarios, con un aumento interanual de 147%, de acuerdo con los últimos datos de la Asociación del Comercio Automotor (ACAU).

La gremial espera que este año se produzca una mayor expansión del parque eléctrico en Uruguay, con una mayor variedad de marcas y modelos que fue acompañada con precios más atractivos para los compradores.

Los utilitarios deportivos fueron los vehículos más vendidos con 7.678 unidades comercializadas que cuadruplicaron la cantidad de 2024. En el caso de los automóviles fueron 6.110 en 2025 frente a 3.606 del año anterior, con un crecimiento de 69%. La cantidad se completó con 599 vehículos utilitarios, con una suba interanual de 58%.

La suma de los tres segmentos muestra que, en promedio, se vendieron 39 vehículos eléctricos por día durante 2025, según los datos de ACAU.

En el mes de diciembre las ventas experimentaron un comportamiento dinámico, con 1.620 unidades. El mes estuvo liderado por los utilitarios deportivos con 1.002, seguido por los automóviles con 546 y los utilitarios con 72.