En esta noticia El principal mercado

China es un mercado “sumamente relevante” al que se debe prestar “especial atención”, porque Uruguay es “uno de los jugadores grandes dentro de ese país”, consideró el presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Gastón Scayola, antes de la gira oficial por la nación asiática.

Scayola destacó la participación de Orsi porque brinda “un nuevo impulso” a la labor para aumentar el comercio en un país con “un potencial enorme y una relación inmejorable”.

En declaraciones al equipo de Comunicación Presidencial, Scayola subrayó que las autoridades chinas concedieron una cuotaparte por 324 mil toneladas, en vigor hasta el 31 de diciembre de 2028.

“Si vemos los resultados, Uruguay, entre todos los importadores, es el país que obtuvo una cuota bastante mayor a lo que venía exportando, cosa que no sucedió con Brasil, Argentina, Australia o Estados Unidos. Uruguay jugó un partido importante con un resultado acorde”, explicó.

En el marco de la gira oficial, será presentada la campaña de promoción de la carne uruguaya, en un evento que contará con la participación del presidente Orsi, la comitiva oficial y la delegación empresarial. Para ello, se desarrollarán dos presentaciones: una en la capital del país, Beijing, y otra en el principal polo económico de China, Shanghái.

Además, INAC firmará un memorándum de entendimiento cooperación técnica con una organización compuesta por ex autoridades sanitarias de China, que permitirá reforzar los elementos de seguridad cárnica y cumplimento sanitario, explicó el jerarca.

Scayola recordó que el mercado de China reabrió en 2005 para la producción nacional, luego del cierre provocado por la fiebre aftosa registrado en 2002.

A partir de ese momento, la venta hacia ese mercado correspondía a productos que no se colocaban en otros, como cartílago o huesos. El paulatino aumento del poder adquisitivo de la población china permitió la venta de los mismos cortes uruguayos que se exportan al resto del mundo, explicó.

En 2025, la carne bovina se ubicó en el tercer lugar en el listado de productos uruguayos exportados a China, con ventas cercanas a 724 millones de dólares y un incremento del 16% en valor, en relación al año pasado.

“En los últimos cinco o seis años pasamos a otro nivel, hay una clase media y un volumen de población de buen poder adquisitivo que consumen carne de alta calidad”, puntualizó Scayola.

La estrategia que se implementa es la venta de los cortes de mayor valor a los segmentos con más poder adquisitivo, señaló. Asimismo, la promoción de las carnes uruguayas se redirigió a las cadenas de hoteles y restaurantes de primer nivel.

El presidente del INAC recordó que, hace 10 años, se publicó un libro en español e inglés sobre las bases y los orígenes de la producción frigorífica en Uruguay. Ese libro, reeditado, traducido al chino y con prólogo del presidente Orsi, será entregado a las autoridades del país asiático.