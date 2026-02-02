En esta noticia Argentina lidera el mercado

El turismo se posicionó como uno de los principales sectores de generación de divisas en Uruguay en 2025, con un crecimiento sostenido tanto en la cantidad de visitantes como en el gasto total, según los últimos datos del Departamento de Investigación y Estadísticas del Ministerio de Turismo.

Los ingresos por divisas alcanzaron los 2.040 millones de dólares, lo que representa un aumento del 16% frente al año 2024. Esto confirma el repunte del turismo como actividad clave para la economía, de acuerdo con los datos oficiales.



Uruguay recibió durante 2025 un total de 3.604.488 visitantes, lo que significó un aumento interanual del 8%. Pero el factor determinante fue la mejora en el nivel de gasto que creció un 16,6% respecto al año anterior. En tanto, el gasto promedio por persona subió un 8,1%, lo que muestra estadías con mayor poder de compra y un perfil de consumo más alto.

Argentina lidera el mercado

Argentina volvió a ser el principal mercado ya que durante el año ingresaron al país 2.403.720 turistas argentinos, que generaron un gasto acumulado de 1.175 millones de dólares.

Si bien el gasto promedio por visitante argentino fue de 516 dólares, por debajo del de otros mercados, la cantidad de llegadas volvió a marcar la diferencia.

Brasil se posicionó como el segundo mercado más relevante, con 489.677 visitantes y un gasto estimado de 336 millones de dólares, confirmando su rol estratégico para el turismo regional y de temporada alta.

Los datos del Ministerio de Turismo también muestra diferencias significativas en el gasto promedio según nacionalidad. Los turistas paraguayos lideraron el ranking, con un gasto promedio de 1.163 dólares por persona, seguidos por los europeos, con 836 dólares, y los visitantes norteamericanos con alrededor de 799 dólares.