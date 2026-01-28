En esta noticia Las tres medidas del gobierno

“Ustedes saben que en las últimas semanas se da una apreciación del peso frente al dólar. Esto se da por una depreciación del dólar a nivel global, no por algo idiosincrático”, aseguró Oddone en rueda de prensa.

En ese sentido, detalló que en los últimos 10 días hubo el dólar “se comportó como un jugador atípico” y el gobierno no intervino antes porque “estábamos en el promedio de la tabla” y ahora la situación se agudizó.

El ministro precisó que existe un contexto internacional “muy complejo”, donde la situación geopolítica lleva a una evolución de los sistemas financieros. “En la medida en que Uruguay es una economía pequeña con alta integración a los mercados financieros internacionales, es un mundo inestable, con alta afectación en los precios de los activos, es en algo que se está viendo”, destacó.

Oddone dijo que en el gobierno “estamos preocupados con la evolución reciente del tipo de cambio” y aseguró que están trabajando para que la “actitud idiosincrática” del dólar llegue a su fin.

“La preocupación nuestra se asienta en que esto afecta la competitividad de las exportaciones y los que compiten en la importación, tiene afectación en la actividad, inversión y empleo. Este fenómeno de persistir va a afectar la competitividad”, señaló.

La primera medida anunciada por Oddone fue la compra a futuro de dólares para poder afrontar obligaciones en moneda extranjera.

La segunda medida es que el MEF comenzó a coordinar acciones financieras con las empresas públicas, como UTE y Ancap, para que lleven a cabo el mismo procedimiento con sus vencimientos. Oddone hizo énfasis en la palabra “coordinar”, porque “esas empresas son autónomas en sus cuestiones financieras”, recordó.

“Entendemos que el precio que el dólar tiene hoy es suficientemente atractivo como para poder adelantar compras y evitar que esas compras se hagan más adelante con un tipo de cambio eventualmente más alto”, aseguró el ministro.

Respecto a la compra de dólares por parte de las empresas públicas recordó que son autónomas en su gestión pero que el MEF sugiere que “en la misma línea que la tesorería está haciendo operaciones de compras futuras, también las empresas públicas lo puedan hacer”.

La tercera medida es profundizar el financiamiento del gobierno a través de instrumentos en pesos en el mercado local, con el objetivo de “mitigar la necesidad de emisiones internacionales que se liquidan en dólares”, dijo el ministro.

“Lo que queremos es potenciar el financiamiento en pesos en el mercado doméstico con el propósito de evitar estos fenómenos colaterales que tienen lugar en el mercado cambiario, a raíz de las gestiones del gobierno”, explicó.