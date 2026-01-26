El Banco Centra va a intervenir en el mercado para tratar de contener la caída del dólar, sin trastocar los valores de la inflación, que son más bajos de lo esperado.

“Ante esta tendencia internacional del dólar, el Banco Central del Uruguay estará pronto para hacer intervenciones en el mercado de cambios. Serán intervenciones que garantizan una mayor normalización de la operativa y evitar saltos abruptos”, indicó Tolosa.

En este sentido, Tolosa dijo que “Uruguay no es una isla. Está conectado fuertemente a la economía internacional y no logrará revertir tendencias que son de corte global. Eso sí, el Banco Central tiene el compromiso y debe extremar esfuerzos para que la manifestación local de esas tendencias no pongan en riesgo la consecución de sus metas inflacionarias”.