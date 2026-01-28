Los Precios de Paridad de Importación (PPI) de la gasolina Premium 97 bajaron 0,29% y los de la Súper 95 descendieron 0,38%, mientras que el gasoil 50S y el gasoil 10S registraron una baja más pronunciada del 2,40% en ambos casos, según el informe aprobado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) para el período comprendido entre el 26 de diciembre de 2025 y el 25 de enero de 2026.

El Directorio de la Ursea aprobó este informe y lo envió al Poder Ejecutivo, porque los valores del PPI funcionan como insumo para definir los precios de venta al público de los combustibles en los próximos meses.

El gasoil fue uno de los productos con mayor ajuste a la baja en enero. El precio del gasoil 50S se ubicó en 32,57 pesos por litro y el del gasoil 10S en 32,61 pesos, señala el informe.

En tanto, el gas licuado de petróleo (GLP) mostró la mayor disminución mensual entre los combustibles, con un descenso de 4,58% respecto a diciembre.

Por su parte, el fueloil subió en el mes de enero. El precio del fueloil medio aumentó 1,41% y el del fueloil pesado subió 1,33% en comparación con el mes anterior, como consecuencia del incremento tanto en los precios FOB como en los costos de flete y seguros internacionales.

El informe de Ursea destacó que las bajas observadas en los PPI estuvieron acompañadas por una disminución moderada del tipo de cambio, que se ubicó en 38,567 pesos por dólar durante el período considerado.

En el caso de las gasolinas la baja fue más moderada debido al aumento del Imesi y del impuesto al CO, componentes que tienen una incidencia relevante en el precio final.