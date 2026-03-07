El Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó 94 casos de varicela en todo el país, según los datos acumulados hasta el 14 de febrero de 2026. Del total, 14 casos correspondieron a cinco brotes, cuatro de ellos intrafamiliares. Si se comparan esos datos con los del mismo período de 2025, la enfermedad mostró un incremento de 65%, con respecto a los 57 casos del año pasado, según el último boletín epidemiológico divulgado por el MSP. ✔ El 41% se registró en menores de 15 años. ✔ En menores de 1 año hubo dos casos. ✔ De 1 a 4 años fueron 12 casos. ✔De 5 a 9 años se registraron 12 casos. ✔ De 10 a 14 años hubo 13 casos. ✔ De 15 a 19 años fueron 18 casos. ✔ De 20 a 24 años se reportaron 6 casos. ✔ De 25 a 29 años fueron 10 casos ✔ De 30 a 34 años hubo 5 casos. ✔ De 35 a 39 años fueron 3 casos. ✔ De 40 a 44 años se registraron 6 casos. ✔ De 45 a 49 años fueron 5 casos. ✔ De 50 a 54 años hubo un caso. ✔ De 65 a 69 años se reportó un caso. La mitad de los casos (47) se dieron en Montevideo. Además, se reportaron 15 casos en Canelones, 8 en Maldonado, 5 en Paysandú y Salto, 4 en Rivera, 2 en Florida, Salto y Tacuarembó, y un caso en los departamentos de Colonia, Río Negro, Rocha y San José. La varicela es una enfermedad aguda y altamente contagiosa de distribución mundial, de carácter estacional con mayor incidencia al final del invierno y principios de la primavera. Se transmite por vía aérea y por contacto directo con el líquido de las vesículas. El período de incubación es de 14 a 16 días, con un rango de 10 a 21 días, pero puede ser menor en pacientes inmunocomprometidos y mayor en los que recibieron inmunoglobulina, hasta 28 días. Además, se transmite desde 2 a 5 días antes de la aparición de las erupciones cutáneas y hasta que todas las lesiones estén en fase costrosa. Las personas con alteraciones de la inmunidad pueden contagiar por períodos más prolongados.