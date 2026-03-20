La Estación Central de AFE pasó formalmente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), en lo que la ministra Lucía Etcheverry calificó como un hecho “histórico” para la ciudad y el país. El traspaso está sujeto ahora a la homologación del acuerdo por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Etcheverry explicó que se trata de un proceso que data de 2001 y que demandó la intervención de múltiples organismos: la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco Hipotecario, el Banco de Seguros, el Ministerio de Economía y Finanzas y la propia AFE, además de representantes legales y del empresario Fernando Barboni. La ministra destacó el valor patrimonial, arquitectónico y estratégico del edificio y de los padrones linderos recuperados. Señaló que fueron 25 años de intentos por arribar a una solución y que un “trabajo muy riguroso” permitió finalmente cerrar la transacción. El acuerdo incluye la cancelación de deudas acumuladas, tributarias y previsionales, que Etcheverry consideró “marginal” dentro del conjunto de costos del proceso y que ahora quedan saldadas en esta etapa final. Una vez homologado por la Justicia —proceso que la ministra estimó no demoraría “no más de un mes”— el Ejecutivo dará a conocer las etapas siguientes para la puesta en valor y el destino de la estación y los terrenos adyacentes. Etcheverry afirmó que la recuperación abre la posibilidad de transformar una zona deprimida con alto potencial urbano y lanzó una invitación a “soñar la ciudad y el país” pensando usos que integren patrimonio, movilidad y desarrollo local. El acuerdo transaccional, según la ministra, clausura un largo litigio y habilita al MTOP a planificar proyectos futuros; la concreción dependerá ahora de la homologación judicial y del diseño participativo de las futuras intervenciones.