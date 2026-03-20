El Poder Ejecutivo confirmó que, por el momento, no remitirá la venia de Mónica Ferrero para ocupar la Fiscalía de Corte, informó el presidente Yamandú Orsi en diálogo con periodistas en la Torre Ejecutiva. Orsi respondió a los cuestionamientos de la oposición señalando que “esto no se arregla con un papel y mucho menos con un manoseo”, y que se trata de un asunto que están analizando en el Ejecutivo. Los senadores de la oposición resolvieron enviar una nota al presidente solicitando que se envíe la venia de Ferrero, presionando para que avance el trámite parlamentario y se defina la postulación. El miércoles, el mandatario había dicho que en ningún momento se planteó retirar el respaldo a Ferrero: “Si tiene que ser Mónica que sea Mónica. No me lo cuestioné. Imagínense que el presidente no respalde al fiscal de Corte”, recordó. Orsi también advirtió sobre los efectos de adelantar juicios políticos: “Antes de hablar nosotros hablaron ellos. Me gustaría que se pudiera hablar. Ojo que a veces se hace daño a la persona pretendiendo defenderla”, sostuvo, en referencia al debate público que se generó. La decisión del Ejecutivo mantiene la postulación en una instancia de espera y abre un escenario de negociación política entre el gobierno y la oposición, que exige definiciones rápidas sobre la designación.