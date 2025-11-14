Según indicaron desde el sindicato, tras una asamblea, la paralización se definió porque “no hay avances” en la negociación colectiva.

El sindicato reclama un mínimo de 13 jornales para todo el sector, que no se ha conseguido, pese a la insistencia de los trabajadores.

El comité ejecutivo del sindicato se reunirá para analizar los avances en la negociación en las próximas horas, y definirán si seguirán adelante con el paro, o se levanta en un cuarto intermedio.

Este paro, se lleva adelante a menos de un mes de que los trabajadores agremiados levantaran las medidas sindicales, tras estar en conflicto varias semanas, por diferencias con la empresa Terminal Cuenca del Plata.