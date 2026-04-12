El nuevo permiso de conducir por puntos traerá varios cambios en la forma en que se aplican las multas por infracciones detectadas por radares. La idea es que las multas recaigan en aquellos conductores que cometen faltas de tránsito y no en el titular del vehículo. Este nuevo esquema apunta a corregir una de las principales distorsiones del sistema actual. “Lo que se busca es que la sanción vaya a quien comete la infracción”, explicó el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, Los radares seguirán cumpliendo un rol central en la fiscalización, pero el cambio estará en cómo se asigna la responsabilidad. “Hoy la multa va al dueño del vehículo, y lo que queremos es que vaya al conductor”, sostuvo. “Con la tecnología de hoy se puede ver quién lo conduce, si va con celular, sin cinturón”, señaló. Este nuevo modelo se apoya en el sistema de puntos que comenzará a aplicarse durante este año 2026, donde cada conductor tendrá un saldo asociado a su libreta. Cuando se cometa una falta, se descontarán puntos de ese registro personal, además de la sanción económica correspondiente. Metediera explicó que para lograr ese objetivo será necesario avanzar en mecanismos que permitan identificar quién manejaba el vehículo al momento de la infracción. “Hay que generar herramientas para saber quién es el conductor”, afirmó sobre algunos detalles y ajustes que aún están en estudio. Metediera sostuvo que este sistema “implicará un cambio cultural para el país y en la forma de comportarnos en el tránsito. Será un sistema de premio y castigo. El proyecto también contempla un programa de recuperación de puntos”. El sistema prevé que quienes ya tengan libreta vigente comiencen con 12 puntos, mientras que los nuevos conductores iniciarán con 8, con posibilidad de aumentarlos hasta un máximo de 15, en caso de no cometer infracciones. ✔ Pérdida total de puntos por conducir bajo los efectos del alcohol y otras drogas, negarse a las pruebas de alcohol y otras drogas, y participar en competencias vehiculares no autorizadas (como es el caso de las “picadas”). ✔ Quita de seis puntos cuando se compruebe el uso del teléfono móvil, cualquier otro medio o sistema de comunicación que implique el uso de manos durante la conducción, y conducir al doble o más de la velocidad permitida. ✔ Quita de cuatro puntos cuando se conduzca sin el Permiso Único Nacional de Conducir habilitante para la categoría del vehículo que la persona tenga. ✔ Quita de dos puntos en todas estas infracciones: exceso de velocidad que supere 30 kilómetros la velocidad permitida sin alcanzar el doble de lo permitido, no usar cinturón de seguridad (conductor y acompañante), no usar casco (conductor y acompañante), menores de 12 años en asiento delantero y menores de 12 años sin el Sistema de Retención Infantil (SRI).