Entre el 20 y el 24 de abril se llevará a cabo la “Misión Portuaria a España 2026”.

La iniciativa, que forma parte de la agenda Port Leaders 2026, es impulsada por Maritime Policy Bureau y PR Ports, cuenta con apoyo de la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA (CIP/OEA), consolidándose como un espacio de alto nivel para el aprendizaje estratégico, el intercambio institucional y la generación de alianzas entre América Latina y Europa.

La misión 2026 tendrá como epicentro Madrid, Valencia y Barcelona, encuentros con autoridades de Puertos del Estado, sesiones de networking de alto nivel y visitas técnicas a puertos y centros de innovación.

Esta ruta aborda las últimas tendencias y mejores prácticas en tecnología, medio ambiente y responsabilidad social, y hará epicentro en Madrid, Valencia y Barcelona, en donde la delegación será recibida por las autoridades de Puertos del Estado y de los puertos de las ciudades visitadas.

Se trata de una oportunidad única para conectar, aprender y proyectar el futuro del sector portuario.

Desafíos

El programa aborda los desafíos y oportunidades de la industria logística, marítima y portuaria, combinando networking, capacitación y formación en liderazgo estratégico .

Se propone fomentar la innovación, la sostenibilidad y la colaboración intercontinental en el sector con una perspectiva a largo plazo en la estrategia portuaria y brindar a los protagonistas del sector las habilidades de liderazgo necesarias para gerenciar en un entorno empresarial cada vez más complejo.

La actividad está dirigida a gerentes y directivos de terminales y empresas del sector, funcionarios y autoridades portuarias latinoamericanas, con el fin de generar un intercambio de ideas y experiencias, permitiendo a los participantes conocer las mejores prácticas internacionales para aplicarlas de manera efectiva en Latinoamérica, fortaleciendo así la posición de la región en el ámbito global y contribuyendo al desarrollo sostenible.

Con el objetivo de fomentar la innovación, la sostenibilidad y la colaboración intercontinental en el sector marítimo-portuario, se llevaron a cabo con gran éxito los Programas Port Leaders España 2024 y 2025.

Durante una semana, los participantes comparten una experiencia de formación, networking y conocimiento aplicado, orientada a fortalecer la gestión portuaria y el liderazgo con visión internacional.

Las misiones dejaron como legado una comunidad de líderes comprometidos con transformar los puertos de la región en plataformas sostenibles, innovadoras y conectadas globalmente