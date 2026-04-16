Techint Ingeniería y Construcción llevó adelante la renovación integral del Centro de Educación Técnica (CET) N°15 de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, en el marco de su programa de voluntariado corporativo y de sus acciones orientadas al desarrollo comunitario. La intervención incluyó mejoras edilicias, la donación de equipamiento tecnológico y una jornada de trabajo conjunto con la comunidad educativa. La iniciativa comenzó a principios de febrero, cuando la compañía definió, junto con el Consejo Escolar de Cipolletti, el alcance de la intervención. A partir de entonces, se planificaron las tareas que concluyeron con una jornada de voluntariado en la que participaron 70 personas, entre colaboradores de la empresa y miembros de la comunidad educativa, incluidos alumnos, docentes, directivos y familias. Durante esa jornada se completaron las tareas de pintura, se realizaron trabajos de jardinería y se plantaron 10 fresnos híbridos en el predio escolar, en una acción que también buscó fortalecer el cuidado del entorno. Sandra Calalesina, directora del CET N°15, valoró el resultado de la iniciativa y el vínculo generado con la empresa. “Quedamos supercontentos con la jornada de hoy y con todo el vínculo que se entabló con la empresa. Hoy cerramos todo este trabajo con una jornada donde primero se terminó de pintar las instalaciones y después se plantaron árboles que también fueron donados por Techint en todo el jardín del frente de la escuela”, señaló. La directiva también destacó el aporte tecnológico realizado por la compañía. “Además de lo que se hizo para el edificio, la empresa aportó notebooks de última generación con AutoCAD, que es una herramienta imprescindible para los estudiantes en todo lo que tiene que ver con el diseño, para los proyectos, para oficina técnica”, agregó. La acción se inscribe en una agenda más amplia de iniciativas que la empresa desarrolla en la provincia de Río Negro, orientadas a la capacitación y la formación técnica. Entre ellas se destaca la implementación reciente del programa Aula Técnica, en articulación con la Secretaría de Trabajo provincial y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), así como la incorporación de proveedores y empresas locales a la cadena de valor de sus proyectos. Alejo Calcagno, presidente Región Sur de Techint Ingeniería y Construcción, subrayó la importancia de este tipo de intervenciones. “Estamos orgullosos de culminar estas acciones en el Centro de Educación. Creemos firmemente en la importancia de la educación técnica, sobre todo aquí en Río Negro”, afirmó. El directivo también vinculó estas iniciativas con el desarrollo productivo regional. “Estamos convencidos de que el avance de los proyectos debe ir de la mano del desarrollo de las comunidades, generando oportunidades tanto para el empleo local como para las empresas de la región, consolidando una sólida cadena de valor”, concluyó.