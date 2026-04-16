La epilepsia es uno de los trastornos neurológicos más frecuentes en el mundo. Más de 50 millones de personas conviven con esta enfermedad y, en Argentina, se estima que afecta a 1 de cada 100 personas, lo que representa más de 300 mil pacientes, de los cuales la mayoría son niños. Las crisis epilépticas se producen por descargas eléctricas anormales en el cerebro y pueden manifestarse de formas muy diversas, desde movimientos involuntarios y pérdida de conciencia hasta episodios breves de desconexión o alteraciones conductuales. Más allá del episodio en sí, la epilepsia puede afectar el aprendizaje, la autonomía, la vida social y generar una importante carga emocional en las familias. La mayoría de las personas logra controlar sus crisis con tratamiento farmacológico. Sin embargo, aproximadamente un 30% presenta epilepsia farmacorresistente: una condición en la que las crisis persisten a pesar del uso adecuado de al menos dos medicamentos anticrisis. Este es un punto de inflexión en el abordaje de la enfermedad. Continuar probando combinaciones de fármacos sin resultados retrasa el acceso a otras opciones y puede prolongar el impacto de las crisis en el desarrollo, especialmente en niños. “Cuando un paciente no responde a los tratamientos farmacológicos convencionales, es fundamental que sea evaluado en centros especializados para considerar otras opciones terapéuticas en lugar de seguir perdiendo tiempo valioso; existen estrategias que realmente pueden en muchos casos mejorar el control de la enfermedad”, explicó la Dra. María Vaccarezza, Subjefe del Servicio de Neurología Infantil del Hospital Italiano de San Justo y médica de planta del Servicio de Neurología Infantil del Hospital Italiano de Buenos Aires. Entre las opciones no farmacológicas, la terapia cetogénica se ha consolidado como una herramienta eficaz para pacientes con epilepsia farmacorresistente. Consiste en un tratamiento nutricional que modifica la proporción de macronutrientes: prioriza grasas, modera proteínas y reduce significativamente los carbohidratos. Este cambio induce un estado metabólico llamado cetosis, que impacta en la actividad cerebral y puede contribuir al control de las crisis. “Numerosos estudios muestran que la terapia cetogénica puede disminuir significativamente la frecuencia e intensidad de las crisis en pacientes con epilepsia farmacorresistente: hasta el 60% logra reducir a menos de la mitad sus crisis epilépticas y un porcentaje las elimina por completo”, señaló la Dra. Vaccarezza. La indicación de la terapia cetogénica no es automática: requiere evaluación individual y un equipo multidisciplinario. “Es una intervención que requiere de un equipo médico multidisciplinario, liderado por el neurólogo, una indicación precisa y seguimiento médico-nutricional. Se puede, muchas familias lo hacen, pero es importante analizar si esa familia en particular está en condiciones de llevar adelante esta estrategia nutricional, que requiere una planificación cuidadosa de las comidas, controles periódicos y adherencia a las indicaciones”, agregó. El acompañamiento profesional es clave para sostener la adherencia, uno de los principales desafíos del tratamiento. En este sentido, existen fórmulas nutricionales específicas que facilitan la preparación de alimentos y contribuyen a mantener la dieta en el tiempo. Estas fórmulas están cubiertas al 100% por las obras sociales, prepagas o el Estado. Acaba de presentarse la plataforma digital WWW.HABLEMOSDEEPILEPSIA.COM.AR, un espacio donde pacientes y familias pueden acceder a información confiable, conocer más sobre la terapia cetogénica y solicitar una consulta virtual gratuita con especialistas para evaluar si esta alternativa es adecuada en cada caso. También incluye un mapa geolocalizado con centros especializados en el tratamiento de la epilepsia con equipos entrenados en terapia cetogénica.