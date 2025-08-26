El mercado automotriz argentino atraviesa un momento de expansión sin precedentes. “Ya a principios de año visualizábamos un crecimiento fuerte, cercano al 50%, aunque ya estamos por encima, alrededor del 55% de crecimiento interanual y se espera llegar a las 630.000 unidades vendidas este año", señaló Ezequiel Vallejos, director de Asuntos Corporativos de Toyota, que detalló que la planta de Zárate está trabajando a su máxima capacidad

Vallejos destacó que, pese a la recuperación, aún existe margen para crecer: "Si miramos valores históricos, venimos de muchos años de un mercado muy chico. La Argentina debería estar en un promedio de 750.000 unidades patentadas por año. Pero venimos de más de cinco años de no llegar a los 400.000 vehículos vendidos. Si bien el crecimiento de este año fue muy grande, aún hay espacio".

Ezequiel Vallejos, director de asuntos corporativos de Toyota

El ejecutivo explicó que la normalización del sector fue clave: "Venimos de años de muchas restricciones. Eso hizo que el negocio quede concentrado en pocos productos, sobre todo los de producción local. Desde comienzos de 2024, empezó un proceso de normalización: no hay restricciones a las importaciones, se empezaron a rearmar las líneas de productos y se sumó el ingreso de marcas nuevas".