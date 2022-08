El mejor alfajor del mundo se quedó sin stock: locura, colas y disculpas de los fabricantes de Mar del Plata

Desde que el alfajor relleno de mousse de chocolate al licor se convirtió en el mejor del mundo, el local de Milagros de Cielo no da abasto. "Fue una locura, vino todo el mundo a pedir el alfajor del campeonato", contó una de las empleadas del local al Canal Diez de Mar del Plata.

"¡Hola! Nos quedamos sin alfajores. Pero no te preocupes, el miércoles vuelven a ingresar. ¡Incluso el de mousse de chocolate al licor!", se leía en la puerta del local ubicado en Diagonal Pueyrredón y San Martín.

Sorprendente: cuántas horas hay que trabajar para comprar un celular, zapatillas o un café

Electrodomésticos: gigante mexicano empieza a fabricar en Argentina heladeras premium de una marca tradicional



Milagros de Cielo es una pequeña empresa marplatense que surgió hace 22 años y tiene siete empleados. Fabiana Ocaranza, su dueña, que aún no puede creer el reconocimiento, contó que "fue una locura. Nos vaciaron todos los gustos especiales, porque tenemos 19 sabores, pero uno de los sabores, que es el de mousse de chocolate al licor, es el que ganó el concurso".

A su vez, Ocaranza reconoció que no sabía de la realización del Mundial del Alfajor. "Yo no sabía de este Mundial de alfajores. Una de las clientes me llamó para decirme que estaba el primer mundial de alfajores en Capital Federal. ‘Tenés que presentarte', me dijo", contó a Ahora Noticias. Además, contó que participó casi sin expectativas: "Fui totalmente distendida, así que cuando pasó lo que pasó, me quise morir".

Cuando se dio a conocer que el mejor alfajor del mundo era marplatense, la demanda fue tal, que el local se quedó sin stock por el fin de semana. "Desde el sábado, arrasaron con todo. A partir del miércoles vamos a tener alfajores. Porque somos una pyme chiquita, somos 7 personas contando las personas en los locales", explicó la dueña.

La fórmula ganadora

El alfajor ganador tiene dos galletitas y lleva 50 gramos de relleno de mousse de chocolate al licor. "Cuando arrancamos teníamos alfajores con dulce de leche y el de mousse de chocolate al licor, es nuestro niño mimado", contó Ocaranza.

"El puntaje del alfajor fue 8,18 sobre 10, este alfajor ganó por sus características organolépticas, por una masa muy húmeda, por un relleno con su justa humedad y una cubierta también correcta, aunque hubo mucha paridad", dijo el chef ejecutivo Cristian Ponce de León, uno de los presidentes del jurado.

Los expertos tuvieron la tarea de elegir entre 350 muestras enviadas por 150 productores, que se midieron en igualdad de condiciones, y los ganadores de cada categoría compitieron por ser el mejor alfajor del mundo 2022.