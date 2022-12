Murió Pelé: el 'Rey' se hizo marca y no dudó en jugar para los Boca y River del marketing

Pelé, la leyenda brasileña, que murió este jueves a los 82 años, se convirtió a lo largo de su carrera en un producto de marketing, en un momento en el que prácticamente ningún deportista se preocupaba por ese ámbito.

Referente de niños, jóvenes y adultos en todo el mundo, todas las empresas se peleaban por conseguir la imagen de este ídolo internacional. Desde esponjas de acero, hasta campañas educativas, el futbolista fue la cara visible de todo tipo de marcas a lo largo de su carrera.

De esta manera, con convenios con Coca-Cola, Pepsi, Louis Vuitton, Emirates, MasterCard, entre muchas otras empresas, fue pionero en proyectarse como una marca global.

Una de las multinacionales que optó por la imagen de Pelé para sus publicidades fue MasterCard. En 1990, la tarjeta lo contrató para la campaña de patrocinio del Mundial de Italia. A partir de ese momento, se volvió un ícono de la empresa.

En 1994, MasterCard lanzó un video en el que se podía ver al brasileño utilizar una nueva funcionalidad de sus tarjetas de crédito, además de ofrecer un sorteo para presenciar el Mundial de ese año, que se jugó en los Estados Unidos. La relación comercial entre MasterCard y Pelé duró hasta el Mundial de Rusia 2018.



Durante la Copa del Mundo de 1994, Pelé también fue embajador e imagen de la firma estadounidense Pizza Hut.

Aunque Coca-Cola y Pepsi siempre fueron a lo largo de la historia, a Pelé pareció no importarle: vistió la camiseta de ambas marcas de gaseosa. Primero, trabajó con Pepsi, en la etapa en la que aún era jugador del Cosmos de Nueva York, a fines de los '70. Décadas después, en 2001, protagonizó una publicidad de Coca-Cola por la que le pagaron u$s 100 millones.

En 2008, Pelé trabajó con el banco español Santander para patrocinar la Copa Libertadores. El contrato duró aproximadamente cuatro años y el futbolista viajó por todo el continente con el trofeo continental que supo levantar con el Santos, en 1962 y 1963.

Louis Vuitton, la compañía de moda de lujo francesa, reunió para una campaña publicitaria Pelé junto a otros dos máximos exponentes del fútbol: Zinedine Zidane y Diego Armando Maradona. Esto se dio dos meses antes del Mundial de Sudáfrica 2010 en Casa Maravillas, el conocido bar madrileño.

El Rey también se unió en 2014 a Cristiano Ronaldo en una publicidad para Emirates. Ambos debían promocionar el lujo y las comodidades de los aviones de la aerolínea, en una publicidad que se jugaba con el nivel de fama del portugués y el brasilero, que llamaba la atención de los pasajeros.

La construcción del imperio

En 1975, Pelé se mudó a los Estados Unidos para jugar en el Cosmos de Nueva York. Allí, inició la construcción de su imperio, de la mano de su empresa Pelé Sports and Marketing, con oficinas en San Pablo, Nueva York y Tokio, desde la que se encargaron de cuidar la imagen del brasileño.

En la actualidad, el patrimonio de Pelé está valorado en u$s 100 millones, de acuerdo al sitio web estadounidense Celebrity NetWorth. Se trata de una suma menor a la que figura del astro argentino Lionel Messi, que cuenta con una fortuna de u$s 600 millones ; Cristiano Ronaldo, con una suma de u$s 500 millones; y Neymar Jr ( u$s 200 millones).