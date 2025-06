El CEO de Los Azules adelanta qué pasará con el proyecto minero si no le aprueban el RIGI

Michael Meding es un alemán que adoptó con gran facilidad las costumbres argentinas, y sobre todo las sanjuaninas. Tiene más de 20 años de experiencia internacional en importantes compañías mineras, como Barrick y Trafigura, y hoy está al frente de la compañía canadiense McEwen Cooper, que desarrolla en el país uno de los proyectos de cobre más prometedores y con escala mundial: Los Azules.

Como vicepresidente y gerente general de McEwen Cooper, le toca convencer a fondos globales de que inviertan en Los Azules, un proyecto de unos u$s 3000 millones que intenta entrar al RIGI. Mientras, Meding abrió una cervecería artesanal con dos jóvenes emprendedores en San Juan, un negocio que hoy cuenta con más de 100 mesas y lista de espera.

Entrevista a Michael Meding, el número uno del proyecto Los Azules





-¿En qué situación se encuentra hoy el proyecto Los Azules?

Estamos en una etapa clave, elaborando el Estudio de Factibilidad, que es la hoja de ruta técnica y económica esencial para conseguir financiamiento. Con esto listo, seguiremos con la ingeniería de detalle, aseguraremos los fondos necesarios y, luego de que el directorio apruebe la construcción, estaremos listos para iniciar la obra. Ya completamos la campaña de perforación más extensa en la historia de Los Azules y contamos con la Declaración de Impacto Ambiental aprobada, un paso fundamental logrado gracias a un gran trabajo técnico y un excelente diálogo con autoridades y comunidades. En los últimos tres años recaudamos u$s 453 millones para McEwen Copper, invertidos en su mayoría en San Juan, en trabajos en terreno, más de 200 mil metros de perforación y la infraestructura inicial.

-¿Cuándo comenzaría la construcción?

Nuestro cronograma depende principalmente de seguir obteniendo financiamiento. Ya invertimos en Argentina lo equivalente a una planta automotriz completa. Si continuamos con el ritmo actual, podríamos iniciar la construcción muy pronto, el año próximo. Y así comenzar la producción hacia 2029 o 2030.

-¿De qué depende?

Será clave mantener un contexto macroeconómico favorable. Pero creemos firmemente que la Argentina tiene una oportunidad única hoy y queremos aprovecharla al máximo.

¿Cómo se encuentra su presentación en el RIGI?

Estamos siendo evaluados por las autoridades nacionales y hemos tenido un buen ida y vuelta. Respondimos consultas, aclaramos puntos técnicos y regulatorios, y seguimos abiertos al diálogo con total transparencia. El RIGI es una herramienta clave para proyectos de esta escala. No solo para Los Azules. Si queremos desarrollar la minería en Argentina, necesitamos reglas claras y estables, y un marco competitivo internacionalmente.

¿Y si no se aprueba, qué alternativas tienen para financiar el proyecto?

Sin el RIGI, sería muy difícil avanzar. Lo dijimos durante el debate de la ley: sin ese régimen, Argentina sigue en desventaja frente a países como Chile o Perú.

-¿Podrían sumar socios estratégicos o vender el proyecto?

Sabemos que proyectos así requieren músculo financiero significativo. Por eso, estamos abiertos a sumar más socios estratégicos, que compartan nuestra visión a largo plazo, nuestro enfoque sostenible, y que apuesten seriamente por Argentina.

¿Cuál es la gran traba argentina?

La infraestructura y su costo asociado. Tenemos recursos geológicos increíbles, profesionales de primer nivel y ahora con el RIGI, una herramienta para mejorar la competitividad financiera. Pero aún faltan caminos, líneas eléctricas, ferrocarriles y accesos portuarios. En Chile, por ejemplo, estas infraestructuras existen hace décadas y fueron desarrolladas con visión estratégica. En Argentina, debemos pensar en grande: como se hizo con el campo, ahora toca hacerlo con la minería y seguir haciéndolo con el desarrollo del petróleo y gas que representan una oportunidad enorme para los argentinos.

Un proyecto minero inédito

¿Qué diferencia a Los Azules de otros proyectos?

Vamos a producir cátodos de cobre, no concentrado. Esto significa entregar un producto con mayor valor agregado, directamente vinculado a las cadenas de suministro para la transición energética, como vehículos eléctricos y baterías. Nuestra operación tendrá una huella ambiental muy baja e incorporará principios regenerativos desde el inicio. Además, la tecnología innovadora de Nuton, empresa de Rio Tinto, permitirá prolongar la vida útil del proyecto por muchos años más. Será la primera vez que Argentina produzca cobre terminado.

-¿Cómo ve el contexto actual para atraer inversiones de largo plazo a Argentina?

Hace unos años, cuando presentaba el proyecto, me decían: "Michael, qué gran proyecto... lástima que está en Argentina". Hoy me dicen: "Qué gran proyecto... qué interesante que esté en Argentina". Eso muestra que algo cambió. Argentina está generando más confianza, lo notamos claramente en las reuniones con fondos, inversores y grandes compañías. Ejemplos recientes como la alianza entre BHP y Lundin en el proyecto Vicuña, la inversión de Rio Tinto en cobre y litio argentino y la adquisición de Allkem muestran que algo importante está pasando. Es una oportunidad que no debemos desaprovechar.

-¿Qué obras específicas necesita Los Azules?

Necesitamos caminos más robustos, líneas de alta tensión, conexiones ferroviarias para insumos y productos, y una mejor conectividad con los puertos tanto del Atlántico como del Pacífico. No se construyen de un día para otro, pero hay que empezar ahora mismo. La participación público-privada es clave: el Estado no tiene que hacer todo, pero puede facilitar estas inversiones.

¿Qué le falta hacer al Gobierno para mejorar el clima de inversiones?

Claridad y continuidad. El camino transitado hasta ahora es positivo, pero necesitamos que la minería sea una verdadera política de Estado, con señales claras desde los tres niveles de gobierno: municipal, provincial y nacional. La confianza para inversiones de largo plazo se construye con hechos concretos y sostenidos en el tiempo. En San Juan estamos bien ubicados en este sentido, con minería que forma parte de la política de Estado hace mas que dos décadas.

-¿Cómo son los costos en Argentina respecto a otros países mineros?

Argentina tiene recursos mineros excepcionales y un potencial enorme, aunque hoy vemos que algunos costos son más altos en comparación con otros países. Por ejemplo, cuando en Buenos Aires una cerveza artesanal cuesta más que en Toronto o un Big Mac supera el precio en Nueva York, es claro que existen factores estructurales que influyen en nuestros costos generales. Temas como la inflación, los impuestos y la infraestructura logística son importantes, pero vemos que al nivel de la Nación hay un compromiso de que esto cambie y se ve resultados, como la baja de la inflación importante.

-¿Cómo impacta el contexto económico global en un proyecto como Los Azules?

La geopolítica actual está redefiniendo las cadenas de suministro globales, impulsando a Europa y Estados Unidos a otros fuentes y diversificadas de minerales estratégicos, lo que representa una oportunidad única para Argentina. Si bien este contexto genera algunos desafíos , como incrementos en precios de equipos e insumos y cierta incertidumbre en términos de acceso a financiamiento, proyectos como Los Azules tienen fortalezas claras para convertirse en socios estratégicos destacados.

-Tiene una cervecería artesanal en San Juan. ¿Cómo surgió ese proyecto tan distinto a la minería?

La verdad, como buen alemán siempre aprecié una buena cerveza. Cuando conocí en San Juan a Juan José de los Ríos y Carmelo Letizia, dos jóvenes emprendedores de San Juan, haciendo cerveza artesanal de gran calidad pero limitados por falta de recursos, no dudé en sumarme. Hoy tenemos un emprendimiento exitoso con más de 100 mesas y listas de espera los fines de semana. Apostar por San Juan para mí es algo natural, llevo más de una década acá y creo profundamente en el potencial de esta provincia y del país para crecer en múltiples niveles. No todo es minería, pero todo parte de una misma visión: generar valor genuino y construir futuro.