Luis Perez Companc: "Se ve que hay un camino y estoy convencido de que es el correcto"

Dante Sica, el anfitrión, celebró que su invitado haya hablado en dos eventos seguidos en las últimas tres semanas. " Esto no es normal ", sonrió el aludido. " Ya me dicen que estoy teniendo demasiado alto perfil. Voy a tener que bajarlo un poco ", ironizó.

Otra vez bajo el reflector, tal cual había ocurrido en el Coloquio de IDEA, Luis Perez Companc, presidente de Molinos Río de la Plata, Molinos Agro y Pecom Energía, volvió a asegurar en el Foro Abeceb que la consultora organizó en el Faena Art Center, de Puerto Madero, que la Argentina " está en un momento bisagra ".

" Lo que ha hecho este Gobierno en tan poco tiempo, en estabilizar la macroeconomía, ha hecho un trabajo excelente ", ponderó. " Ahora, queda mucho por hacer. Y lo más complejo: buscar que la Argentina sea competitiva, que podamos aumentar la productividad ", agregó, convencido de que " la Argentina de mediano y largo plazo ", como la llama, " va a tener una relavancia mucho más importante de la que tenemos hoy ", gracias a, aseguró, los tres sectores que él identifica como estratégicos: agroindustria, alimentos y energía. La confianza es tal, remarcó, que su familia tiene " todo nuestro patrimonio acá, en la Argentina" .

" Obviamente, (el cambio) no será de la noche a la mañana. Llevará décadas para que se vaya estabilizando. Pero estamos en el camino correcto. Estoy acá para apoyar eso y motivar un poco a todos los empresarios, a todos los colegas, y a los que uno pueda influenciar ", expresó antes de bajar del escenario, pocos minutos antes de un breve diálogo con El Cronista.

-En IDEA y este evento, fue muy optimista con lo que está haciendo el Gobierno. La macro se estabilizó, la inflación desacelera, se reduce el riesgo país. ¿Qué falta para ganar esa competitividad que, dice, debe ser el foco en adelante?

-Es empezar a darle certidumbre a la Argentina. Sobre todo, en el tema jurídico, el rule of law. Hay un tema que los inversores ven mucho. Dicen: "Ok. Estabilizaron la macro. Ahora, dame seguridad jurídica para que yo, si voy a hacer una inversión, estoy seguro de que no voy a tener un problema al mes de que pongo un pie en la Argentina". El Gobierno lo está haciendo, lo tiene en agenda. Pero no es un trabajo que se pueda hacer de la noche al día. Venimos de muchos años donde las cosas fueron y vinieron. Ahora, se ve que hay un camino, se ve que hay un norte. Uno puede estar de acuerdo o no, decir que se podría haber hecho de una u otra manera. Pero estoy convencido de que el rumbo es el correcto. Es cuestión de darle tiempo. De apoyar al Gobierno y de apoyar al país.

Por eso, nosotros, este año, dijimos: 'Vamos a seguir invirtiendo'. Una vez que hicimos la reorganización de la familia, empezamos a invertir en los sectores que creemos que son estratégicos: alimentos, agroindustria y energía.

-La semana pasada, el grupo tomó las áreas maduras que le compró a YPF en Chubut. ¿Por qué invertirá u$s 157 millones en esos campos?

-A medida que vamos entrando a los campos maduros, tenemos que cambiar el modelo que venían teniendo. Debemos buscar eficiencias y productividades. Obviamente, tenemos que seguir invirtiendo para eso. Eso traerá mayor trabajo, mayores obras. Todo tiene que formar un círculo virtuoso, que tienen que apoyar no sólo las empresas privadas, sino también los gobiernos provinciales, los sindicatos. Los distintos jugadores en cada provincia para que eso pueda ser una realidad.

-¿Qué volumen de producción busca alcanzar en esas áreas?

-Estamos aplicando recuperación terciaria y, ahí, lo primero es tener como piso la producción que se tenía hoy. El Trébol (uno de los yacimientos) tenía algo de 10.000 barriles. La idea es que ese sea el piso y, de ahí, para arriba. Pero hay que buscarle la manera de aplicarle tecnología. Hay nuevos métodos para terciaria que hay que ir probando. Pero estamos muy confiados en que ese es nuestro piso. Las áreas que licitamos son muy buenas. Y adonde pongamos el ojo en áreas nuevas también serán aquellas que tengan ese potencial de, mínimo, mantener la producción y crecer.

-¿Hay financiamiento?

-Financiar los proyectos es un tema en el que nuestro CFO me dice: "No hay plata". Pero le contesto que hay mucha plata en el mundo hoy dando vueltas. Los bancos también están muy interesados en estos proyectos. También, buscando socios. Porque son números muy grandes. De nuestro lado, queremos crecer. Queremos poner un pie firme en cada uno de los sectores en los que estamos. Entonces, no lo vemos como un problema hoy. Más, con cómo está la Argentina: estabilizándose; el crédito está apareciendo... Los socios, sobre todo, financieros, ya están poniendo un ojo en la Argentina y quieren ver estos proyectos porque saben que la Argentina es muy competitiva en lo que es energía, alimentos y agro.

-¿Es el foco actual del grupo?

-La premisa es que, donde podamos aportar valor, vamos a estar en todo lo que, para mí, son los pilares estratégicos de la Argentina: energía, alimentos y agribusiness. Vamos a estar ahí.