Los pasajes de avión subieron más de un 17.000% en los últimos cinco años

Los pasajes de avión a destinos nacionales aumentaron un 17.525% entre 2019 y 2023, mientras que en el mismo periodo los internacionales treparon un 4131%, según un informe que realizó la consultora Focus Market correspondiente a la suba de precios de los tickets aéreos en el gobierno de Alberto Fernández.

"Para efectuar una comparativa del mercado turístico argentino, tomamos indicadores de 2019 contra los de 2023, con el propósito de evaluar su evolución en los últimos cinco años y la pospandemia", describió Damián Di Pace, director de Focus Market.

De acuerdo con el relevamiento, en 2019, un vuelo desde Buenos Aires hacia Iguazú tenía un costo de $ 1300, mientras que hoy se incrementó a $ 229.127, es decir un aumento del 17.525%.

"Para el caso de Bariloche, se pasó de pagar en 2019 $ 1500 a $ 180.758, mostrando así un incremento del 11.951%", ejemplificó Di Pace.



En vuelos internacionales -que sufrieron el impacto del impuesto PAIS (un 30%) y la percepción de anticipo de Ganancias (un 30%)-, para el caso de Miami (los Estados Unidos), el valor del pasaje en 2019 era $ 31.800 (u$s 530 dólares) y hoy cuesta $ 1.086.600 (u$s 815 dólares), un incremento del 3317%. Para el caso de un vuelo a Madrid, que en 2019 tenía un valor $ 34.200, hoy cuesta $ 1.447.145 (u$s 1071).

El informe de Focus Market destaca que el Gobierno de Javier Milei generó cambios para el sector a través del DNU con "la eliminación de monopolios de las agencias de viaje, la derogación del fondo de fideicomiso de turismo estudiantil (fondeo de sistema de cuota 0 para viajes de egresados), la eliminación del registro de agentes de viaje y de sistemas turísticos de tiempo compartido, y la nueva política de cielos abiertos".

Los pasajes de avión a destinos nacionales aumentaron un 17.525% entre 2019 y 2023.

"Las medidas desregulatorias continúan su debate dentro de todos los actores del sector, cómo cámaras de agencias de viaje, federaciones hoteleras y aerolíneas, entre otros. El objetivo propuesto es fomentar la accesibilidad de los destinos para todos los turistas promoviendo la movilidad en la región, así como también la posibilidad de acceder a una mayor oferta de vuelos si el turista desea viajar al exterior", apuntó Di Pace.

"El turismo tiene un impacto importante en el aporte al producto bruto interno (PBI), representa casi el 9% y podría crecer de llevarse adelante políticas que incentiven la diversificación del mercado receptivo. En el plan de la recuperación económica del país, el sector necesita mejorar la conectividad y optimizar uso de los recursos públicos, debido a los encadenamientos verticales que genera. Potenciar las iniciativas de servicios privados (hotelería, transporte, guías y gastronomía) puede aportar puestos de trabajo genuino", opinó.

"A su vez, la Argentina necesita diseñar mejores servicios de transporte que respondan a las necesidades de turistas. El aglomerado hotelero y gastronómico, y agencias de prestación de servicios realizan un incremento de la inversión cuando cuentan con previsibilidad para una mayor inversión e infraestructura para el desarrollo y la promoción de destinos nacionales", argumentó Di Pace.

Los pasajes internacionales treparon un 4131% entre 2019 y 2024.



Del informe, se desprende también que, por turismo receptivo por vía aérea, en 2019 ingresaron al país 2761 turistas, mientras que en 2023 la entrada fue de 2478 (una caída del 10,24%). Estos números surgen teniendo en cuenta a turistas arribados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y al Aeroparque Jorge Newbery. "A pesar de tener un tipo de cambio muy competitivo para el turismo extranjero, no podemos aprovechar una oportunidad única para el sector", resaltó.

Para el caso del turismo emisivo, en 2019, fueron más los argentinos que salieron del país en viajes al exterior, teniendo en cuenta el dólar más barato de ese entonces (el oficial arrancó 2019 en $ 38,77 y terminó 2023 con $ 631,29), sumado a que se podían financiar en cuotas los pasajes y no se aplicaban impuestos (hoy, con el dólar turista la cotización que aplica a pagos con tarjeta de servicios turísticos en el exterior es $ 1369). En 2019, salieron 3707 argentinos y en 2023, 2782. Es decir, un 24,96% menos.