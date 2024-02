La francesa Eramine empezará a producir litio en julio y duplicará su inversión en su proyecto

La empresa Eramine, subsidiaria local del grupo francés Eramet, confirmó que empezará a producir litio a mitad de año en la primera mina de Salta y duplicará la inversión para la segunda etapa del desarrollo Centenario-Ratones, anunciado en 2021 y confirmado a Alberto Fernández en 2022.

La compañía, cuya sede central está en París, anunció que en julio inaugurará la fase 1 de la planta de producción de carbonato de litio grado batería en su proyecto ubicado a casi 4000 metros de San Antonio de los Cobres y que opera con la empresa de capitales chinos, Tsingshan.

Para esta etapa, se destinó un desembolso de u$s 800 millones (inicialmente la empresa había anunciado u$s 735 millones pero, dada la volatilidad macroeconómica, elevó el presupuesto). Tendrá capacidad para elaborar 24.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), lo que proporcionará insumos para alrededor de 600.000 baterías de autos eléctricos. Empleará a 1500 puestos laborales, de los cuales el 80% serán colaboradores salteños.

Además, anticipó que pedirá los permisos correspondientes para avanzar con la segunda fase, en la que duplicará el desembolso, con otros u$s 800 millones, totalizando una inyección de u$s 1600 millones entre ambas etapas. Con la continuación del proyecto, Eramine proyecta alcanzar las 75.000 toneladas LCE. Se espera que alcanzará su capacidad operativa plena a mediados de 2027 .

Así lo señaló Alejandro Moro, CEO de Eramine, quien asumió en el rol en noviembre. El ejecutivo precisó que actualmente la firma lleva adelante tareas que forman parte de los procesos de "precomisionado y comisionado de la cuenca", pasos técnicos que se realizan para testear los equipos y sistemas de producción. "El proyecto permitirá exportar un producto de alta tecnología con valor agregado", indicó.

En tanto, la secretaria de Minería y Energía de Salta, Romina Sassarini, indicó que aguardan la presentación de los permisos necesarios para iniciar la fase 2 del proyecto, y expresó que "esta nueva etapa demuestra el compromiso continuo con el desarrollo económico y social de Salta".

Con una expectativa de vida superior a los 40 años, el proyecto será el primero en el país cuya producción se obtendrá en un 100% a través del método de extracción directa (sin necesidad de evaporación en la salmuera).



La firma francesa posee una participación del 50,1% en el proyecto, mientras que Tsingshan, que, a su vez, financió la construcción de la planta de litio, tiene un 49,9%. Según cálculos de Eramine, el ebitda anual para la primera fase se situará entre los u$s 210 millones y los u$s 315 millones, basada en la estimación de precios por tonelada de LCE a largo plazo, entre los u$s 15.000 y los u$s 20.000.

En abril de 2023, el Ministerio de Economía de la Nación le otorgó el certificado de inscripción a la empresa al Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones de Litio, lo que le permitió continuar con sus inversiones. Fue la segunda minera en acceder. La primera fue Liex, que prevé desembolsar u$s 371 millones para su proyecto de litio Tres Quebradas en Fiambalá, Catamarca.

El régimen permitió que las compañías que inviertan más de u$s 100 millones tengan libre disponibilidad de una fracción del monto total de divisas ingresadas al país (20% si la inversión es superior a los 100 millones y menor a 500 millones, un 40% si es hasta 1000 millones y un 60% si supera esa cifra). De esa manera, el marco normativo las habilitó a cancelar deudas contraídas para financiar proyectos, a la vez que aseguró un balance cambiario superlativo.

Además de la expansión en Centenario, Eramine prevé iniciar perforaciones para la exploración en los terrenos que posee en el cercano salar de Arizaro. Es que en julio pasado, Eramet cerró un acuerdo de u$s 400 millones con el gigante Glencore para venderle el litio producido en Salta. Según lo establecido, comercializarán 50.000 toneladas de este material clave para baterías de ion-litio durante cinco años.