Diseñó zapatos para Messi y ahora quiere digitalizar 'La Salada'

Recién instalado en la ciudad de México, donde está iniciando Rintin, su nuevo negocio, Gastón Greco, fundador y CEO de Posco, ve con optimismo el momento que vive el país. El gobierno de Javier Milei , dice, tiene ideas distintas y hay una visión de hacia dónde se quiere ir .

La expectativa que tiene, agrega, es que mejoren las condiciones para emprender en la Argentina, una tarea que sabe por experiencia propia, que puede ser realmente muy ardua.

"Los emprendedores de la Argentina son los más resilientes de la faz de la tierra. La Argentina es un mercado muy difícil para emprender porque es muy difícil proyectar. El 80% del tiempo se te va en la replanificación de la compañía y eso consume mucha energía. Posiblemente, en otros lugares no te cambia todo, todo el tiempo, y se logra que las tareas cotidianas sean más fáciles. Se puede poner la energía en cosas que agregan valor", asegura.

Nacida en 2012, la marca de calzado de cuero tiene presencia en la Argentina y en los Estados Unidos, donde cuenta con un local propio en Brooklyn y una tienda electrónica desde la que despacha pedidos a todo el mundo. En 2016, Greco saltó a la fama cuando le envió una carta con un par de zapatos al entonces presidente Mauricio Macri.

Gastón Greco dice que ve con buenos ojos una apertura económica en la Argentina

Dos años después selló una alianza con la Asociación del Fútbol Argentino para calzar a la selección en el Mundial de Rusia y su marca quedó asociada como "la de los zapatos de Macri y de Messi".

¿Por qué se está instalando en México?

Me mudé acá por otra compañía, que empecé hace un año y medio. Es un Marketplace B2B que empezamos en México pero que queremos que llegue a toda América latina. Lo que hacemos es conectar importadores y fabricantes de ropa con retailers pequeños de todo el país. La idea es que puedan abastecerse sin tener que viajar a las capitales. Hoy nos está yendo muy bien.

¿Cómo surgió este proyecto?

Con mi socio, lo pensamos en un principio como un sitio para vender productos de lujo, pero nos dimos cuenta de que en América latina se escala con otros productos. Ahí encontramos el target. Hoy tenemos u$s 300.000 de facturación mensual y estamos cerrando una serie A .

¿Cómo opera la compañía?

Ahora estamos en Tepito, en la ciudad de México, que es el mercado más grande de América latina. Es como 'La Salada' pero muchísimo más grande. Hacia allí van, muchas veces en colectivo y con efectivo encima, los dueños de pequeños comercios de ciudades del interior, a comprar la ropa que después ofrecerán en sus locales. Eso genera muchísimos problemas porque para muchos es tiempo que tienen que cerrar su negocio y después se arriesgan a que en el trayecto los paren, les decomisen la mercadería y otros miles de problemas. C on Rintin los conectamos directamente con los fabricantes y los importadores y nos encargamos de enviarles la mercadería . Nosotros tenemos un depósito afuera del mercado y trabajamos con los importadores más grandes de México para que los chiquitos puedan abastecerse sin problemas.

En 2021 Greco se instaló en Nueva York para lanzar su marca en los Estados Unidos

Y esa misma situación se vive en casi todos los países de la región...

Por eso, creemos que es un negocio escalable. Empezamos en México, pero creemos que este modelo se puede replicar en toda la región . En la Argentina pasa lo mismo, los dueños de las tiendas de ropa del interior se van a Buenos Aires a buscar mercadería a La Salada o la avenida Avellaneda, y así en los demás países. Es un marketplace pensado para un mercado latinoamericano. Nos encargamos de la logística de la mercadería de nuestros clientes, les damos la posibilidad de hacer pagos por medios electrónicos y les ofrecemos crédito .

Más competencia

¿Cómo los está afectando la caída del consumo en la Argentina?

Durante la pandemia, Posco inició un proyecto para diversificarse. Queríamos sacar el foco de la Argentina y empezar a poner energía y tiempo para desarrollar el negocio en otros países. Por eso en 2021 me fui a vivir a Nueva York, donde hoy estamos en plena etapa de crecimiento. En la Argentina, tuvimos una caída en el primer trimestre del año, pero pese a eso seguimos para adelante. Esta es una compañía que tiene 12 años y no tuvo muchas épocas doradas .

Javier Milei llegó a la Presidencia con la promesa de abrir la economía, una medida resistida en la industria de la indumentaria. ¿Cómo ve la situación del sector?

El sector de calzado e indumentaria estuvo bastante protegido en los últimos 15 años, pero yo, en lo personal, estoy abierto a la libre competencia . Creo que hay oportunidades para que todos crezcan y, además, se le permite al consumidor que tenga otras opciones. Pero la apertura tiene que ser paulatina. Yo te hablo de mi rubro: en calzado es necesaria mucha inversión en maquinaria para ganar escala y competitividad. Hay que darle al productor local la oportunidad de prepararse. Lo que le hace mal al sector son los cambios de rumbo de un día para el otro porque no te permiten proyectar un negocio. . Las reglas tienen que ser claras y de largo plazo.

¿Y cómo ve a Posco en una Argentina con una economía más abierta?

Nosotros vendemos un producto hecho a mano, de calidad, hecho en Argentina y de cuero argentino . Hoy la producción de calzado la está tomando Asia y con un producto de menor calidad hecho en símil cuero. Nosotros vamos a un producto más handmade, mucho más artesanal . Y creo que eso es difícil de escalar .

Con su nuevo proyecto, Greco busca revolucionar el mercado de ropa de América latina

Posco fue llamada la marca de los zapatos de Macri y de la selección, ¿cómo le impactó?

La política tiene sus subidas y bajadas y es complejo asociarse con la política. Pero cuando comencé la compañía desarmando un zapato con un cuchillo cuando tenía 18 años no tenía contactos ni capital , pero sí mucha hambre, energía y creatividad para escalar el negocio y que la gente sepa qué estamos haciendo. También tuvimos acciones con Fito Páez, con el cocinero Fernando Trocca, el actor Bradley Cooper, Jorge Drexler y muchos otros. Lo que busco es conectarme con personas que estén intentando generar un cambio y con las que en cierto punto compartamos valores . El propósito es contar la historia de la compañía. Este es un proyecto auténtico que cuenta una historia: from Chaco to New York .

¿Y cómo fue la experiencia neoyorquina?

Es un mercado muy competitivo en el que el consumidor está muy bien segmentado. Uno se encuentra con clientes que tienen un grado elevado de conocimiento, que pagan un ticket más alto. Cuando decidimos salir de la Argentina fuimos a Estados Unidos con un producto de algodón, pero enseguida nos dimos cuenta de que allá querían consumir productos de cuero argentino. El cuero es objeto de deseo y de lujo, y el cuero argentino tiene un posicionamiento que se construyó en los últimos 30 años. El país fue exportador de calzado en los 90, así que hay algo de herencia. Encontramos consumidores que venían porque el padre había tenido zapatos de cuero argentino y Posco le daba esa sensación de calidad .

¿Cuáles son los próximos pasos para la marca?

El foco es seguir creciendo en el mercado de Estados Unidos. Ahora tenemos un depósito en Nueva Jersey, una tienda física en Brooklyn y el e-commerce. Queremos llegar a Los Ángeles, San Francisco y tener más tiendas en Nueva York. Además, estamos creciendo muy bien en Chile. Estamos facturando u$s 50.000 mensuales en el e-commerce. Y aprendemos mucho de un mercado que se comporta de una forma muy distinta a la que ves en la Argentina.