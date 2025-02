Central Puerto pagó u$s 25 millones por su nueva apuesta minera de plata y oro

Central Puerto, uno de los principales generadores eléctricos de la Argentina, pagó u$s 25 millones por las nuevas acciones que compró de la minera AbraSilver, dueña del proyecto de plata y oro Los Diablillos, en la provincia de Salta.

Con esa adquisición, la empresa que controlan Guillermo Reca, Eduardo Escasany y Carlos Miguens pasó a ser el mayor accionista de la compañía canadiense, con una participación del 9,9%. La inversión, que Central Puerto canalizó mediante una emisión privada, es parte de una operación más amplia, por un total de u$s 58,2 millones, que AbraSilver usará para financiar la puesta en marcha de la exploración del yacimiento, cuya puesta en operación prevé un desembolso mínimo de u$s 400 millones.

Central Puerto había ingresado al capital de AbraSilver en abril del año pasado, a cambio de u$s 7,3 millones. La ampliación de su tenencia al 9,9% había sido anunciada hace dos semanas, tal cual anticipó El Cronista. El miércoles, AbraSilver anunció el cierre de la operación a la Bolsa de Toronto, donde cotizan sus acciones.

AbraSilver informó la colocación de casi 11,2 millones de acciones comunes, a un precio de u$s 2,55 por papel. Eso representó una recaudación de más de u$s 28,5 millones, que se suman a una emisión pública, de u$s 30 millones, cerrada la semana pasada.

De lo anunciado ahora, señaló que " una afiliada de Central Puerto " -se trata de Proener, su empresa de inversiones alternativas a la electricidad convencional- suscribió cerca de 10,1 millones de acciones, en tanto que las otras 1,1 millones fueron para Kinross Gold Corporation, minera canadiense que había entrado a AbraSilver en el mismo momento que CEPU.

" La completación de nuestros financiamientos refuerza significativamente nuestra hoja de balance y nos habilita a acelerar el avance de nuestro proyecto emblema de oro y plata, Diablillos. El fuerte respaldo de inversores estratégicos, como Central Puerto y Kinross, como también la participación de inversores institucionales, subraya un alto nivel de confianza en el potencial de nuestros proyectos ", declaró John Miniotis, presidente y CEO de AbraSilver.

" Ahora, con u$s 58,5 millones asegurados, estamos extremadamente bien posicionados para acelerar la exploración, optimizar nuestros planes de desarrollo y destrabar más valor para nuestros accionistas ", agregó.

La minera precisó que espera utilizar los fondos provenientes de las emisiones para financiar el avance continuo de Diablillos, propiedad de AbraSilver en un 100 por ciento.

Actualmente, Diablillos tiene reservas probadas y probables de mineral estimadas en 42,3 millones de toneladas grado 91 g/t Ag y 0,81 g/t Au, consistentes en aproximadamente 124 millones de onzas de plata y 1,1 millones de oro, con un importante potencial de exploración adicional.

En forma adicional, la empresa tiene un joint venture y una opción de compra con otra minera canadiense, Teck, para el proyecto de cobre La Coipita, en San Juan.

Central Puerto tiene una capacidad instalada de generación eléctrica superior a los 7100 megawatts (Mw), entre sus centrales térmicas y proyectos renovables. En nueve meses de 2024, facturó $ 523.031 millones, con un beneficio neto de $ 83.050 millones.

La energética se puso como uno de sus objetivos estratégicos para el año pasado el ingreso en minería como parte de un plan de diversificación que había comenzado con la compra de los activos forestales en el país de la chilena Masisa, a fines de 2022.

La adquisición inicial de AbraSilver fue su primer paso en minería, un sector en el que uno de sus accionistas, Miguens, ya tiene presencia con su propia empresa, Patagonia Gold. CEPU dio otro paso a fines de diciembre, con la adquisición del 27,5% de 3C Lithium, empresa de Singapur dueña del 100% de Minera Cordillera. Esta última es la titular de un proyecto de litio, llamado Tres Cruces, en Catamarca. En este caso, no precisó cuánto fue el monto pagado por la operación.

En agosto, además, el grupo lanzó un proyecto para abastecer de electricidad a la producción de litio en el Noroeste Argentino. Se trata de un desarrollo con una inversión proyectada entre u$s 250 millones y u$s 350 millones, en función de cuál sea la traza de la línea de alta tensión y la ingeniería final.

La firma de ese contrato, con YPF Luz, finalmente, se produjo hace dos semanas.