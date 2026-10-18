Una esquina “clásica” de Libertador, en manos de una clínica top tras una herencia, ahora se vende por u$s 10 millones

Miami sigue siendo uno de los principales destinos para invertir en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Sin embargo, las compras también se extienden hacia otras zonas del sur del estado norteamericano, donde los inversores nacionales tienen mayor presencia.

Según un relevamiento de Florida Realtors, los argentinos invirtieron aproximadamente u$s 627 millones en propiedades residenciales en Florida.

El monto total de las transacciones inmobiliarias realizadas en la Ciudad de Buenos Aires durante agosto de 2026 ascendió a aproximadamente u$s 722,2 millones de dólares.

Según los informes del Colegio de Escribanos de CABA, las transacciones totales sumaron u$s 722,2 millones. Y el monto promedio por propiedad (ticket medio) fue de u$s 119.270 por cada escritura.

En cambio, el ticket promedio en las ciudades del estado de Florida es más elevado.

Durante 2025, la Argentina fue el segundo país de origen de los compradores extranjeros en el sur del estado norteamericano, con el 12% de las operaciones.

La mayor participación se registró en Palm Beach, donde encabezaron las compras internacionales con el 34%, frente al 12% de 2024. En Broward representaron el 15% y en Miami-Dade, el 13%.

Pese a esto, Miami continúa concentrando el mayor volumen de operaciones de extranjeros, con aproximadamente u$s 3200 millones durante el año pasado, frente a los u$s 785 millones de Broward y los u$s 123 millones de Palm Beach.

En este último condado, las ventas de departamentos de u$s 1 millón o más crecieron un 19,1% interanual en dólares.

Qué compran los argentinos

Los argentinos analizan inversiones en locales comerciales, oficinas, inmuebles industriales y empresas que ya están funcionando en Estados Unidos.

Según Ana Serrat, fundadora y CEO de Interbloom Group, algunos inmuebles ocupados por operadores médicos o profesionales cuentan con contratos de alquiler de cinco o diez años.

También hay quienes buscan adquirir compañías con empleados, clientes y una facturación propia. La compra puede incluir el edificio donde desarrollan su actividad. A esto se suma la posibilidad de operar franquicias estadounidenses o expandir marcas argentinas hacia ese mercado.

Según un relevamiento de Tu Proyecto en USA, las consultas en instalarse, invertir o desarrollar negocios en Estados Unidos habrían aumentado alrededor de un 30% en los últimos meses.

Semana Santa 2026: el destino favorito de los argentinos que ahora está más barato que el año pasado. Foto (Archivo)

Cuánto cuesta comprar un departamento en Miami

Según datos de BeachesMLS, en septiembre de 2026 el valor medio de venta de departamentos y townhouses en Miami-Dade fue de aproximadamente u$s 421.000.

En Brickell, una de las zonas más top de Miami, el precio de venta de los departamentos alcanzó los u$s 620.000, según un relevamiento de Own Miami.

En Downtown, en tanto, las operaciones cerradas en julio registraron un valor de u$s 519.000.

A su vez, los extranjeros también pueden acceder a créditos hipotecarios. Según Serrat, existen programas que permiten financiar hasta el 70% del valor de la propiedad, con un anticipo cercano al 30% y plazos de hasta 30 años.

Empresa

Así, para adquirir un departamento de u$s 500.000, el comprador necesitaría alrededor de u$s 150.000 de anticipo, más los gastos de la operación. También deberá afrontar los impuestos inmobiliarios, seguros, mantenimiento y expensas, además de las cuotas del préstamo.

Según Miami Realtors, entre 2024 y 2025 el 69% de los compradores internacionales residía fuera de Estados Unidos, mientras que el 71% adquirió propiedades para vacaciones, alquiler.

La expansión de los desarrolladores

Jorge Pérez, empresario argentino y fundador de Related Group, es uno de los empresarios que extendió sus proyectos inmobiliarios hacia Palm Beach. La desarrolladora, con sede en Miami, construye junto con BH Group The Ritz-Carlton Residences, un edificio de lujo ubicado frente al agua en West Palm Beach.

El proyecto contempla 138 departamentos distribuidos en 27 pisos. Las obras comenzaron en febrero de 2026 y la entrega está prevista para 2028.

Al inicio de la construcción, más del 70% de las unidades estaba vendido o reservado. La empresa informó que las ventas habían superado los u$s 150 millones durante los seis meses anteriores. En marzo, las desarrolladoras obtuvieron un préstamo de u$s 200 millones para financiar las obras.

En esa misma ciudad, desarrolló junto con Rybovich Icon Marina Village, un complejo de dos torres de 24 pisos y 399 departamentos destinados al alquiler. El edificio se terminó en 2023 y forma parte de un desarrollo inmobiliario de unas ocho hectáreas, ubicado junto a una marina.

BH Group

Edgardo Defortuna, fundador de Fortune International Group, también tiene desarrollos al norte de Miami. El empresario argentino, criado en Córdoba, desarrolla junto con Oak Capital, la empresa de Ricardo Dunin, The Ritz-Carlton Residences en Pompano Beach, dentro del condado de Broward.

El complejo está formado por dos torres con 205 departamentos. Una tiene 32 pisos y 117 unidades frente al océano Atlántico, mientras que la otra, de 14 pisos y 88 viviendas, se encuentra junto a la vía navegable intracostera.

Las empresas consiguieron un préstamo de u$s 259 millones en diciembre de 2023 para financiar la construcción. Según información publicada por The Real Deal en junio de 2026, en ese momento quedaban tres unidades a la venta y la finalización estaba prevista para septiembre.