Antes del 'Dolar Malbec', las exportaciones de vino argentino cayeron 22,5%

Las exportaciones de vino cayeron un 22,5% en el primer trimestre de 2023, a 50,4 millones de litros, difundió el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), la Argentina exportó en los tres primeros meses, 50,4 millones de litros de vino .

El período relevado es previo al Dólar Malbec vigente, que comenzó a regir el 8 de abril, tras el anuncio del Ministro de Economía, Sergio Massa, durante la Fiesta de la Vendimia.

Del total exportado entre enero y marzo, 39 millones (que representan el 77,5%) corresponden a vinos fraccionados. Este grupo sufrió una caída del 14%. Mientras que 11,3 millones (representan el 22,5%) son vinos a granel, que tuvieron una baja del 42,2% en exportaciones.



En tanto, en valores, las exportaciones de vinos en el primer trimestre cayeron 8%, a u$s 172,2 millones, cuando en el mismo periodo de 2022 ese número había sido de u$s 187,2 millones.



El principal comprador de vino argentino es el Reino Unido. Le siguen los Estados Unidos, Brasil y Francia.

"En términos generales, tenemos un problema de competitividad por el tipo de cambio. Afecta al vino granel y al envasado. Las bodegas hacen un gran esfuerzo por mantener los mercados, que llevan años construirlos", explicó Milton Kuret, director ejecutivo de Bodegas de Argentina, entidad que nuclea a 250 bodegas, que constituyen el 70% del mercado interno y el 90% de las exportaciones de vinos fraccionados del país. Hoy con el nuevo Dólar Malbec (a $ 300), los bodegueros esperan que los números se reviertan en el segundo trimestre.



Los datos de INV muestran que las exportaciones de mosto concentrado en todo el año ascienden a 7469 toneladas. Esto significa una caída del 58,6% en volumen y un 43,7% menos de ingreso de divisas respecto al mismo período del año anterior.



Los números de 2022

Los números continúan una tendencia negativa que había arrancado el año pasado. Según los datos de INV, la Argentina exportó 265,7 millones de litros en 2022, lo que se tradujo en una caída del 21% contra los volúmenes de 2021.

En valores, las exportaciones de vinos de 2022 cayeron 8%, a u$s 825,5 millones. En fraccionados, la baja fue del 6,6%, a u$s 768,6 millones. En 2021, se había logrado el récord de u$s 822,6 millones. En granel, la caída fue del 23,4%, a u$s 57,3 millones.

En 2021, a pesar de la pandemia, el sector había tenido un récord, de u$s 822,6 millones, en la exportación de vinos fraccionados, que en volumen (220,3 millones de litros) registraron el segundo mejor año desde 2010 (228,1 millones).