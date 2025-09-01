Acindar suma una semana de freno en la producción en una de sus líneas

El grupo ArcelorMittal ya trabaja en un nuevo cronograma de suspensiones para este mes en la planta de Acindar en Villa Constitución, Santa Fe. Mientras confirmó que la producción de laminado permanecerá detenida hasta el domingo 7 de septiembre.

La siderúrgica había frenado su producción el viernes 29 y la mantuvo inactiva hasta este lunes 1 de septiembre. Las causas del parate son la caída del consumo interno y el incremento de las importaciones de acero, especialmente desde China. De acuerdo con fuentes del sector, Acindar trabajó al 50% de su capacidad instalada durante todo 2024, situación que se mantuvo en el primer semestre de este año.

La producción cerró 2024 con 600.000 toneladas, frente a 1,2 millones en 2023. La baja está asociada a la contracción de dos sectores clave para la demanda de acero: la industria, que retrocedió 12,4%, y la construcción, con una caída de 19,5% en el mismo período.

Desde comienzos de 2025, la empresa aplica un esquema de suspensiones con pago del 75% del salario, vigente hasta diciembre, acompañado por un plan de retiros voluntarios. El objetivo es mitigar el impacto laboral del deterioro económico.

En un comunicado oficial, la compañía señaló: " ArcelorMittal Acindar informa que sus plantas en la Argentina se encuentran operando al 95% de sus capacidades en línea con la programación de su producción. La compañía adecua sus operaciones de acuerdo con la demanda del mercado, y activa vacaciones, francos compensatorios o el acuerdo marco de suspensiones firmado junto al Sindicato si es necesario. Actualmente, el Tren Laminador número 1 pausará sus actividades por seis días, hasta el 7 de septiembre".

ArcelorMittal Acindar cuenta con cinco plantas en el país: Villa Constitución, Rosario, San Nicolás, La Tablada y Villa Mercedes. Por ahora, el parate afecta solo a la planta santafesina, aunque desde la empresa no descartan extender la medida a otras instalaciones.

"El acuerdo de suspensiones se irá adaptando a las necesidades operativas de la empresa. Es probable que el esquema de paradas de planta se repita hacia fin de año", remarcaron desde la compañía.

Algunas versiones hablaban de hasta 600 suspensiones, aunque fuentes cercanas a la empresa y también la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) señalaron que se trata de 200 casos en los últimos días.



Caída del consumo

El consumo de acero sigue en baja, principalmente por el freno en la construcción. El último informe de la Cámara Argentina del Acero confirma esta tendencia: en junio, la producción de acero crudo alcanzó 320.100 toneladas, con una caída mensual del 8,6%, aunque con un repunte interanual del 16,5 por ciento.

Los laminados llegaron a 262.500 toneladas, un 20,9% menos que en mayo, aunque un 12,2% más que en igual mes de 2024.

La entidad anticipa que 2025 será un año "levemente mejor" que 2024, aunque todavía lejos de los niveles históricos. La construcción permanece paralizada: en junio los despachos de cemento retrocedieron 1% mensual. El sector automotor registró una baja del 11% frente a mayo, aunque mostró un repunte interanual del 34%, con un acumulado semestral positivo (+16%).