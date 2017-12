Tecnología argentina se destacó en el Foro Global de Emprendedores

En su visita al país en 2015, el entonces presidente estadounidense Barack Obama presentó a Celeste Parra en una charla para jóvenes líderes como "una de las emprendedoras que está construyendo un mundo mejor". Celeste, de 28 años, fundó una empresa social, ADA IT, que capacita a otras mujeres en programación y manejo de software para que consigan empleo o armen su propio negocio. Y fue una de las representantes argentinas en el Foro Global de Emprendedores (GES, por sus siglas en inglés), que bajo el lema: "las mujeres primero, prosperidad para todos", se realizó en Hyderabad, India.

La delegación local se completó con Ornela Priotti, arquitecta cordobesa que creó el estudio de diseño Busca Hub, especializado en industrias creativas; Laura García, fundadora de la agencia de monitoreo y análisis de medios Globalnews, con más de 200 empleados y oficinas en 10 países; y Sebastian Bessone, creador del cargador solar portátil Sune, con el cual ganó el concurso Innovar.

La mayoría femenina fue una constante en este encuentro, donde el 52% de los 1500 participantes de 140 países fueron mujeres. Además de la temática de género, el foro estuvo enfocado en cuatro grandes áreas: Salud y Bienestar; Infraestructura y Energía; Cultura y Entretenimiento y Banca Digital y Servicios Financieros.

Sub-representadas en el mundo de los negocios, las mujeres han creado o dirigen el 50% de las pequeñas y microempresas en el mundo, aunque sólo acceden al 18% de los cargos directivos en grandes compañías, donde en promedio, ganan un 30% menos que sus pares varones.

"Cerrar la brecha de género en el mundo empresarial, contribuiría a aumentar un 2% el PBI global", apuntó Ivanka Trump durante la apertura del foro, en su rol de líder de la delegación emprendedora de Estados Unidos, país que co-organizó la cumbre junto al gobierno de la India.

"Impulsar el crecimiento económico de las mujeres implica mayor equidad y bienestar para todos, ya que ellas invierten el 90% de sus ingresos en su familia, su hogar y su comunidad", señaló.

La emprendedora indo-estadounidense Ajaita Shah, fundadora de Frontiers Market Ltd y ganadora del premio GIST (Global Innovation through Science and Technology) que se entregó al cierre del Foro, es un buen ejemplo de esto. Su compañía desarrolla y fabrica localmente dispositivos de energía solar (paneles, termotanques, hornos), que son vendidos, instalados y reparados por mujeres. A su vez, las clientas son jefas de hogar en comunidades rurales de pocos recursos, por lo cual la compañia desarrolló un sistema de micropréstamos para el acceso a estos dispositivos.

Criada en Estados Unidos, pero de origen hindú, Ajaita (30), desarrolló su carrera en el sector financiero y hace ocho años regresó a su país para generar este emprendimiento. Al recibir la distinción (consistente en u$s 120.000 en servicios de apoyo empresarial e infraestructura tecnológica para su negocio), la dedicó a una de sus primeras colaboradoras, una mujer humilde, cuyo casamiento fue arreglado cuando tenía 14, y que con 35 años pudo por primera vez contar con energía en su hogar y brindarle educación a sus cinco hijos.

En la cumbre de Hyderabad se respiró un ambiente cálido y colaborativo, pleno de color. Un abanico de culturas e idiomas, trajes, vestidos y peinados, con un objetivo común: mostrar al mundo lo que ellas saben, hacen y pueden.