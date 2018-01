Shell asegura que no se vende a Cosan

La petrolera Shell Argentina desmintió ayer la venta de sus activos al grupo empresario brasileño Cosan.

En las últimas horas había surgido un fuerte rumor de que finalmente los activos de la angloholandesa habían encontrado comprador, en un proceso que ya lleva más de cinco años y varias idas y vueltas. Cosan, que junto a Shell es dueña de Raízen Combustiveis, la mayor compañía energética del país vecino, habría hecho una oferta para adquirir la red de estaciones de servicio (que cuenta con 630 puestos de venta de combustibles) y la refinería de Dock Sud, pero el proceso sigue abierto.

El presidente de Cosan, Mario Augusto Da Silva, había confesado estar entusiasmado por comprar Shell Argentina, aunque deberá esperar un poco más. En esa disputa cercana a los u$s 1000 millones tiene a otros jugadores de peso como la estatal argentina YPF, la chilena Quinenco y la china Petrochina. La compulsa la controla el Credit Suisse Group y no tiene una fecha estimada de cierre, ya que las propuestas no son vinculantes y Shell puede rechazarlas.

La empresa, una de las mayores multinacionales del mundo, que está en manos de British Petroleum y de la Royal Dutch y ahora conduce a nivel local Teófilo Lacroze, aumentó en enero un 5% las naftas y el gasoil y será investigada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) junto al resto de las petroleras que operan en el sector downstream (YPF, Axion, Oil Combustibles y Petrobras) para evitar una supuesta "cartelización" en un mercado en el que la competencia está reducida a muy pocos jugadores. Así lo confirmó ayer el actual ministro de Energía y ex CEO de la filial local de Shell, Juan José Aranguren.